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С газом веселее

В мире, помимо подобного «плебс-формата», практикуется невероятное разнообразие других форм оживления культурной жизни территории

Отказ сургутского Газпрома от традиционного празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности - новость так себе.

Я не приверженец подобных форматов, но должен признать, что во всем мире они практикуются. Именно так, как у нас - городское сборище с артистами, показывающими нетривиальное шоу, славословиями в адрес градообразующей компании или спонсора концерта, и даже возможностью выпить-закусить. Своеобразный выпуск коллективной энергии: народ собрался на улицу, повеселился, покричал-попрыгал, разошёлся, довольный, по домам.

Другое дело, что в мире, помимо подобного «плебс-формата», практикуется невероятное разнообразие других форм оживления культурной жизни территории - и часто более содержательных. Фестивали чего-то по случаю чего-то, массовые забеги-заезды-заплывы, театральные и музыкальные акции и прочие поп-арты, «ночи музеев, библиотек, храмов» и много всего чего. А Сургут, кроме унылого дня города да такого-же дня нефтяника-газовика, ничего не проводит.

И вот теперь и нефтегазовский праздник слился. Пока - наполовину, но лиха беда начало. Конечно, Сургутнефтегаз нынче не будет испытывать многолетнего этического дискомфорта по поводу того, кто главнее на нынешнем «празднике жизни», но вряд ли сургутянам от этого легче.

«Великий исход» Газпрома из Сургута продолжился затуханием общественных акций, до сих пор напоминавших местным жителям о газовом гиганте как о городо- и регионо-ориентированной социальной компании. И, возможно, городскую социалку оставшийся Газпром ещё тянет (тот же культурный центр «Камертон» - это, все-таки, 1200 детей), но на веселье в собственный профессиональный праздник сил уже нет.

И это рождает совсем невеселые мысли накануне дня нефтяников и газовиков.


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Сегодня в 18:54, просмотров: 244, комментариев: 3


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:46
Согласиться можно с автором, только одно мешает, не предложено альтернативы. Не будет звёзд, не будет шашлыка, от этого ни кто особо не пострадает. А вот вместо этого придумали бы интересное мероприятие, где нет акцента на профессиональную принадлежность а так для всех. Что бы все могли принять участие, по радоваться и весело провести время. А так, наше все просто показало что нет денег у них и им по большому счету ровно на город
Ю.Н. альберт леонов
не нравится
Сегодня в 20:09
Альберт, ты удивишься, но мероприятие такое уже есть, День города называется. Другое дело, что на него забили давно и прочно.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 21:14
можно было хотя бы Каметрону на своей площадке выставить свои коллективы и пригласить закусочников-сосисочников поработать на мероприятии, творческие городские города на выставку-продажу изделий, мастер-классы пригласить. Можно. Не захотели, именно НЕ ЗАХОТЕЛИ шевелиться. Дело не в деньгах на звёзды. или не желание, или профнепригодность

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