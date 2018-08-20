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Трое суток вместо трех часов

Задержанный за срыв агитационных материалов 15 августа в Сургуте Василий Павленко провел три дня в полиции. В пятницу городской суд продлил ему срок ареста на сутки, в результате чего Павленко из изолятора временного задержания (ИВС) вышел только в воскресение 19 августа.

Напомним, вечером 15 августа Василий Павленко был задержан полицией за срыв агитационного материала одного из кандидатов на выборах в депутаты думы Сургута. Ему были предъявлены обвинения по ст. 5.14 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение агитматериалов», которая предусматривает задержание лишь на срок до 3 часов. Однако в результате Павленко провел в ИВС двое суток до заседания суда, прошедшего вечером 17 августа, когда ему было предъявлено обвинение уже по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«С формальной точки зрения то, что его задержали на двое суток до суда вместо трех часов, можно считать законно. В случае административного ареста, человек может находиться 48 часов до решения суда. Другое дело, что в течение этих 48 часов мне так не предоставили материала дела. В итоге оказалось, что дело Павленко 17 августа было рассмотрено без моего присутствия», – рассказал siapress.ruадвокат Павленко Константин Бикташев.

В тот же вечер уже в мировом суде в отношении Василия Павленко было рассмотрено дело по ст. 5.14 КоАП РФ. В результате задержанному был предъявлен штраф в 500 рублей. При этом, по словам его знакомых, в здание суда его доставили при странных обстоятельствах.

«Его туда повезли не в специализированном транспорте, а в гражданской машине, за рулем которой была какая-то девушка. Вообще, возникло такое впечатление, что, когда судьи увидели административную статью, которую ему предъявили, то полицейские стали искать, какую еще статью можно приплести. В результате Павленко еще и «мелкое хулиганство» предъявили, якобы он размахивал руками и нецензурно ругался, хотя есть свидетели, которые это опровергают», – рассказали знакомые Василия Павленко.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 31, комментариев: 0


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