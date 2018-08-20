​Сургутнефтегаз рассказал, каких звезд привезет на День нефтяника

Представитель ДИ «Нефтяник» поделился с siapress.ru информацией о том, какие звезды выступят в рамках Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на разных площадках.

В рамках празднования профессиональной даты ОАО «Сургутнефтегаз» порадует нефтедобытчиков концертами группы «Пицца»: 1 сентября в Лянторе и 2 сентября в Сургуте на стадионе «Спортивное ядро».

Нефтяники Талакана смогут увидеть выступление певицы Виктории Дайнеко — 31 августа и 1 сентября.

Добытчиков черного золота в Нижнесортымском приглашают на концерт группы «Кватро», который пройдет 1 сентября.

Также 2 сентября в Федоровском споет солистка Юлианна Караулова.

Напомним, что в прошлом году Сургутнефтегаз подарил горожанам концерт группы «Звери», а со стороны компании «Газпром трансгаз Сургут» выступил коллектив «Чайф».