Ане Павликовой приготовиться

Дело «Нового Величия» всколыхнуло страну… Нет.

Гражданское общество возмутила фабрикация дела «Нового Величия» … Опять нет.

Дело «Нового Величия» оставило равнодушным российское общество. Так, по-моему, в самый раз.

Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно расспросить о нем своих коллег, знакомых, соседей по даче. Процентов 86 о нем даже не слышали.

Да, страну не всколыхнуло. Не считать же реакцией общества на произвол и беззаконие «органов» выступления нескольких тысяч человек в поддержку фигурантов очередного высосанного из пальца «дела об организации экстремистского сообщества»? Тем более, что выступающие-то… Подкачали. Кого не возьми, все больше враги России по классификации государственной пропаганды. Сергей Пархоменко, Дмитрий Быков, Юлия Латынина, выдавленная из страны Ольга Романова. Это самые «отпетые». А остальных можно запросто причислить к подпевалам. И говорили об этом деле опять же очень неблагонадежные с точки зрения официальной пропаганды СМИ: «Эхо Москвы», Радио Свобода, «Дождь», «Новая газета», Meduza.io, Зона медиа. Мало того, «Марш матерей» с требованием освободить из тюрьмы Анну Павликову и Марию Дубовик был демонстративно организован без всякого согласования с властью, явочным порядком. В полном соответствии с Российской Конституцией, то есть, по меркам путинского режима совершенно незаконно и во вред российскому государству. Чистые отщепенцы.

А то, что Аню и Марию освободили из тюрьмы под давлением этих российских отщепенцев, которые в любой здоровой стране были бы ее интеллектуальной и культурной элитой, очень хорошо. Значит, в не подконтрольной народу власти остались еще те, кто отдает себе отчет в том, что оглушительные завывания «Распни его! Распни!» всего огромного телевизионного хора прикормленной своры верноподданных оперных певцов, дирижеров, режиссеров, писателей и актеров-«чего изволите» звучат в России не громче по существу шепота нескольких честных интеллигентов.

Вот, пожалуй, и все хорошие новости. Переходим к перманентной российской катастрофе, которую уже никто катастрофой не считает. Привыкли. Иначе как нормой не воспринимают. И правильно, в конце концов, делают. Норма в путинской России фабрикация уголовного дела по тяжелейшим статьям с помощью агентов и сотрудников «органов», которые и ребят соберут, и «устав преступной организации» сами напишут, и помещение для собраний снимут, и оружие в руки сунут. Норма – обыск с разгромом квартиры, силовой арест, скорая помощью для родственников, синяки и откровенные угрозы. Норма – бросить в тюрьму беззащитную несовершеннолетнюю девчонку, которая никуда ни от кого не денется, чтобы она призналась во всем, что ей подсунут следователь и «адвокат» по назначению того самого следователя. Чтобы убедиться в нормальности происходящего, достаточно почитать блог Ольги Романовой и «Руси сидящей».

И что мы привязались-то? Они же не специально ребят пытали, потому что именно их надо было пытать. Они же со всеми так (снова отсылаю к Ольге Романовой, от таких обыденных рассказов которой волосы дыбом). И из тюремщиков никто даже не думал специально держать Аню Павликову, стоя в холодном автозаке, несколько часов, в результате чего у нее началось воспаление, из-за которого она может стать бесплодной. Это же не из садистских побуждений ей сказал в „Матросской Тишине“ гинеколог, что «идет хроническое воспаление, и она не знает, будут ли у Анечки дети». И другой «врач» добил 18-летнюю девчонку: «Тюрьма стерилизует», не только потому что она человек – палач. Она лишь сформулировала норму, констатировала то, что на самом деле происходит с женщинами в нечеловеческой российской тюрьме – наследнице сталинского изуверского ГУЛАГа. Стерилизует…

Да, трудно жить с осознанием того факта, что это все не эксцессы, а вполне сложившаяся, целенаправленно выстроенная за последние 18 лет российская государственная система. Зато можно изо всех сил постараться ничего не замечать. Писать не о главном, не о катастрофическом положении в стране и его причинах, а о том, что народ у нас не очень активный, не хочет отстаивать свои права, ни словом не упомянув тех, кто 18 лет строил эту антиконституционную систему, распускал партии, объявлял оппонентов врагами народа, выдавливал из страны, сажал, убивал неугодных. Можно долго рассуждать, как копить на пенсии, до которых ¾ не доживут, как вас пытались обмануть нечистые на руку подрядчики, как все у нас хорошо, и депутаты у нас нормальные, не хватает лишь механизма их отзыва. Можно даже заявлять, что в нарушение всех и всяческих подписанных Россией международных договоров и соглашений «Крым по-чесноку отжали», и так считает большинство россиян.

Но тогда уж и отчет себе надо отдавать в том, что страна, по-блатному «отжавшая» у соседей огромную часть территории, с населением, радостно приветствовавшим государственную крымнашистскую вакханалию бессовестной лжи и насилия, страна-«осажденная крепость», воюющая по телевизору со всем цивилизованным миром, безразлично взирающая на произвол властей по отношению к молодым и неравнодушным, называющая своих лучших сыновей и дочерей врагами народа, такая страна обречена на беззаконие и пытки по определению.

Крым наш? Анну Павликову пока отпустили под домашний арест? Следующему приготовиться. Артему Любимову, например, одному из лидеров акций против мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске, в квартире которого утром 15 августа сотрудники ФСБ провели незаконный обыск в рамках незаконно возбужденного против него уголовного дела…