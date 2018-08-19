Пенсионный референдум

ЦИК России одобрил уже 5 формулировок для перспективного референдума об изменениях в пенсионной системе России. Что тут говорить, я всегда поддерживаю гражданские инициативы и общественный выбор. Но кое-кто решил на этом пропиариться…

Вот мне не удивительно, что параллельно с работой по организации референдума свою деятельность по пенсионной повестке развернул оппозиционер Алексей Навальный.

ЦИК еще только утвердил вопросы для референдума о повышении пенсионной реформы, как компашка Алексея Навального моментально начала убеждать, что ни у одной из инициативных групп не получится собрать необходимое количество голосов для проведения всероссийского опроса общественного мнения.



Не удивительно, для него главное пиариться и проводить митинги. Действительно, зачем спрашивать что думает 2 млн. человек? Ведь наш оппозиционер уверен, что эффективным способом заявить власти о своём негодовании остаётся организованная им ранее акция 9 сентября-)



В целом, все как обычно. Пиар дороже денег...

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