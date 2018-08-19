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Статья дня: Спортзала не будет

К Новому году не у каждого россиянина будет бутылка шампанского и салат Оливье, зато реальная инфляция составит не менее 15%.

Александр Горный, блогер
Александр Горный, блогер

Август всегда был беспокойный месяц для политического Олимпа и финансовых рынков. Но россиянам очень хочется верить в обещанную Президентом стабильность, ну хоть её имитацию на самом примитивном уровне холодильника. 2018 год мы надолго запомним и будем называть его Началом. Тучи сгущаются вокруг России и россияне оторвавшись от телевизоров, побежали к холодильникам, заглядывая по пути в свои полупустые кошельки.

Рост цен на топливо на 7-10%, увеличение НДС, увеличение пенсионного возраста женщинам на 14,5%, мужчинам на 8,33% и катастрофическое уменьшение курса рубля за последние полгода на 22%. Картина прекрасная, оптимистичная, и это не считая роста тарифов ЖКХ, сборов и пошли. О какой честной инфляции в 4% мы можем говорить, как в экономике, так и в сердцах людей, которые теперь обречены умирать на работе с мечтой о пенсии?

Вчера, уходя из спортзала, я поговорил с его Собственником Сергеем, у которого были планы по расширению зала и закупке нового оборудования. Парень был немного расстроен, так как он планировал закупить новые тренажёры осенью, а вчера ему объявили, что из-за роста курса доллара стоимость оборудования повысилась на 10%. Я не уточнял сумму закупки, но судя по всему, речь идёт о 4-5 млн рублей. 10% от этой суммы получается 400-500 000 рублей. Если протянет с закупкой, то есть шанс потерять ещё больше, так как, по его словам, он хранит деньги в рублях. В конечном итоге потеряем все мы, кто ходит в зал и сам Собственник. Придётся увеличивать стоимость абонемента, а это значит уменьшение клиентов.

Таких примеров можно привести много, и, видимо, пора прокалывать дырки на ремне. Если честно, то есть ощущение приближающейся катастрофы, и только наше Правительство и Единая Россия бодры и оптимистичны, что и понятно.

В ближайшие месяцы, если продолжится снижение курса рубля такими темпами, мы увидим снижение потребительского спроса россиян на 10-15%, снижение индекса оптимизма на много, тотального перехода наших сограждан в сберегающий режим потребления, замещение в потребительской корзине продуктов и товаров на более дешёвые аналоги. Дальше цепочка потянет за собой снижение деловой активности и как следствие очередной рост безработицы.

В общем, к Новому году не у каждого россиянина будет бутылка шампанского и салат Оливье, зато реальная инфляция составит не менее 15%.

Очень печально, что в узких кругах уже заговорили о резкой девальвации национальной валюты несмотря на профицитный бюджет. Экономическая модель трещит по швам, и как следствие мы на пороге очередного кризиса, который будет отличаться от всех предыдущих, так как власти не смогут его уже объяснить элементарной пропагандой и киванием то на Обаму, то на Трампа.

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фото - fb.com


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Сегодня в 12:55, просмотров: 77, комментариев: 0


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