Проиграли все

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Что думают сегодня россияне о событиях 19 августа 1991 года

27 лет назад - 19 августа 1991 года – ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) объявил в стране чрезвычайное положение на шесть месяцев и ввел в Москву войска.

По мнению социологов агентства "Левада-центр", сегодня августовский путч 38% опрошенных воспринимают как трагическое событие, которое имело гибельные последствия для нашей страны и народа. Для 36% процентов те события – эпизод противостояния в высшем руководстве государства. Еще шесть процентов респондентов считают, что это была победа демократов над властью коммунистов.

Показательно, что сейчас действия первого президента России Бориса Ельцина и представителей демократических сил оправдывают только один из десяти участников социологического исследования. Впрочем, сторонников действий путчистов – ненамного больше, всего 13%. Большинство же респондентов – 53 процента – высказались за то, что неправы были обе стороны конфликта.

Впрочем, по мнению исследователей, за прошедшие годы информированность людей об августовских событиях 1991 года стала гораздо ниже. Каких-либо оценок политического конфликта избегает каждый второй из опрошенных молодых россиян.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 70, комментариев: 0


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