Левада-центр: «Реакция населения на пенсионную реформу обозначила рост протестных настроений»

Июльский опрос Левада-центра зафиксировал рост протестного потенциала: количество людей, которые считают вероятными протесты против уровня жизни, за четыре месяца выросло более чем в два раза и достигло 40%.

Около четверти россиян заявили, что могли бы принять участие в подобных протестах. Такое увеличение произошло на фоне первых, не слишком многочисленных митингов против пенсионной реформы. Люди думают: «Если другие выходят на улицы, значит, мне тоже можно».



Некоторые побаиваются последствий участия в митингах. Но это характерно прежде всего для небольшой части самых информированных и политически грамотных горожан. Большинство наивно полагает, что на митингах задерживают только смутьянов, а обычным гражданам, которые выходят протестовать по уважительной причине, ничего не грозит.



Пока наиболее приемлемым кандидатом в лидеры протеста против пенсионной реформы сегодня является КПРФ. В глазах населения это вторая по величине реальная политическая сила после «Единой России», которая явно не подходит на роль критика пенсионной реформы. У коммунистов хорошие позиции во многих регионах, им открыт доступ на федеральные телеканалы и в местные СМИ, им согласовали первый этап референдума по вопросу пенсионной реформы, им согласовывают митинги — для непарламентской оппозиции большинство этих возможностей закрыты.



Алексей Навальный и его команда — вторая политическая сила, которую респонденты в крупных городах видят в числе вероятных организаторов акций против пенсионной реформы. Однако далеко не все слышавшие об этом готовы прийти на его митинги. Опросы показывают, что политик пользуется поддержкой прежде всего у молодых, состоятельных, образованных жителей Москвы и крупнейших российских городов. Нужно признать, что вопросы социальной справедливости, пенсионной реформы, да и в целом проблемы основной части населения для этих людей неинтересны и не очень понятны, а выход на массовую аудиторию для несистемных политиков закрыт.



Важно и то, что большинство россиян еще надеются на уступки со стороны властей по пенсионной реформе. С властью так или иначе хотят договориться, а поэтому лучше ее лишний раз не злить и с несистемными политиками никаких дел не иметь, а тем самым демонстрировать свою лояльность. Взаимодействовать лучше с властью напрямую или через «официальную» оппозицию.

Но бывают ситуации, когда такая логика перестает работать. Это происходит, если власть теряет легитимность в глазах избирателей, когда у людей закрадывается убеждение, что власти, в силу своей злокозненности или некомпетентности, не в состоянии изменить ситуацию. Оглянувшись назад, можно увидеть, что наиболее массовые протестные акции — и в 2005, и в 2011—2012 годах — проходили на фоне глубокого разочарования как минимум половины населения в способности власти добиться перемен к лучшему. Это находило отражение в низких рейтингах президента и правительства, ощущении тупика, уверенности большинства, что страна движется по неверному пути. Иными словами, люди выходили на улицу, когда чувствовали, что дальше будет только хуже, и когда от власти уже ничего не ждали.

Сегодня количество недовольных премьер-министром и правительством вдвое превышает число довольных. Объявленная реформа серьезно поколебала уверенность в том, что страна движется в верном направлении, но баланс оценок пока остается положительным. Рейтинг президента тоже пока находится в плюсе, но уже недалеко до показателей 2005 и 2011 годов. Если эти показатели будут снижаться и дальше, мы вплотную подойдем к той точке, когда общественные настроения обернутся против власти.

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