Преступление без наказания

Двадцать лет назад — 17 августа 1998 года, — правительство России объявило о девальвации рубля и отказе государства платить по выпущенным им ценным бумагам.

Курс рубля через две недели упал в два раза, через два месяца — в три раза, к концу года — в четыре раза.

Рухнул уровень жизни подавляющего большинства граждан (получавших зарплату не в долларах), взлетела инфляция.

При этом власть вела себя предельно цинично, рассматривая народ как противника в театре военных действий.

Правительство клялось, что девальвации не будет, а валютные резервы Центробанка велики как никогда. Ну, а после девальвации премьер Сергей Кириенко с усмешкой заявил: дескать, кто же объявляет о таком заранее?

Правительство объявило о девальвации рубля сразу после «твердого и четкого» обещания президента Бориса Ельцина ее не проводить.

Правительство заявило об отказе платить в срок по своим ценным бумагам, но граждане не могли ответить тем же, отказавшись, например, платить налоги, и не рискуя попасть под репрессии.

Это было второе после 1992 года масштабное ограбление населения.

В любой нормальной стране оно привело бы если не к уголовной ответственности, то уж точно — к чудовищному поражению на ближайших выборах и «партии власти», и всех, кто был причастен к дефолту. И к решительному изменению экономического курса, который к этому привел.

В России, как известно, ничего этого не случилось.

За преступлением не последовало наказание.

И власть поняла, что можно ничего не стесняться.

Можно врать, «кидать», дезинформировать, отказываться от обязательств и обещаний — все сойдет с рук.

Это — главный урок Большого Дефолта.

Оригинал