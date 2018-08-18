Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками

Почему тема «списка Белоусова» очень опасна для нашей экономики?
Откуда вообще взялась идея изъятия «сверхдоходов» и откуда вообще берутся эти «сверхдоходы»?
Бюджетное правило, которое сейчас работает, определяет, что доходы нефтяников при превышении определенной цены на нефть идут полностью в бюджет.
Это правило - гордость Кудрина.
Он его придумал и ввёл в практику в середине нулевых. С тех пор ежегодно «нефтяные» сверхдоходы уходят в специальный бюджетный Фонд (Национального Благосостояния).
Тут вроде бы все более-менее честно.
Цена на нефть непредсказуема, она определяется скорее мировой конъюнктурой, а не профессионализмом конкретных менеджеров и акционеров нефтяных компаний. Действительно, если цена на нефть вдруг вырастает в два раза, это ведь не заслуга абстрактного Алекперова, это всего лишь его удача. Но в результате этой удачи его реальная денежная прибыль вырастает вдвое.
С этого точно нужно делиться с обществом, логика в этом есть.
Так и родился этот механизм изъятия «нефтяных» сверхдоходов у нефтяников и газовиков. Они уже давно живут в парадигме, что их личная прибыль не зависит от цены на нефть. Всякий рост цены на нефть идёт в бюджет, а не к ним в карман.
В этом есть определенная социальная справедливость. В конце концов они продают наши недра и должны делиться, хотя бы сверхдоходами от неожиданного роста цен на нефть.
Но вот дальше пошли чудеса...
Со временем Правительство и ЦБ увидели, что «сверхдоходы» в наших компаниях появляются не только из-за резкого роста цен на нефть, но и от неожиданного... паления рубля.
При этом «сверхдоходы» получают не только нефтяники, но и вообще все экспортеры, у которых резко вырастает рентабельность бизнеса, т.к. доходы у них в валюте, а расходы в рублях.
Главная разница этих «девальвационных» сверхдоходов экспортеров от «нефтяных» в том, что они обеспечены уже не за сет внешнего рынка, а в основном за счёт всего населения, у которых обесцениваются рублевые сбережения и доходы.
При девальвации теряет в доходах все население, но они же обеспечивают доходы и прибыль многочисленных, стержневых для экономики, предприятий-экспортеров.
Именно эти «сверхдоходы» экспортеров стали главным мотором роста нашей экономики в начале нулевых, когда после дефолта 98-го рубль обрушился в 4 раза с 6 до 24 руб/$.
Поток девальвационных «сверхдоходов» экспортеров стал сразу просачиваться на рынки, экономика закрутилась и стала расти.
Девальвация - главное лекарство, которое раскрутило тогда экономику!
Очень важно помнить тот урок.
Позитивный эффект той девальвации был еще и потому, что государство, дало возможность зарабатывать прибыль экспортерам и не изымало у них те «сверхдоходы».
Да, население краткосрочно потеряло на девальвации, но их потеря вернулись на рынок, через экспортеров.
Эти деньги равномерно вливались в экономику, насыщали ее и обеспечили рост.
Девальвация - наш главный инструмент борьбы с внешними шоками и настройки прибыльности экономики.
Да, краткосрочо население беднеет, но «девальвационные» сверхдоходы возвращаются назад на рынок и экономика растёт. Главное не изымать эти деньги.
Если мы сегодня решим, кроме «нефтяных» сверхдоходов забирать в бюджет ещё и «девальвационные» доходы экспортеров, мы перекроем единственный (возможно последний) инструмент запуска мотора нашей экономики.
Если у экономики заберут и этот инструмент, машина может совсем встать.
Это очень опасно!