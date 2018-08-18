Девальвация — наш главный инструмент борьбы с внешними шоками

Почему тема «списка Белоусова» очень опасна для нашей экономики?

Откуда вообще взялась идея изъятия «сверхдоходов» и откуда вообще берутся эти «сверхдоходы»?

Бюджетное правило, которое сейчас работает, определяет, что доходы нефтяников при превышении определенной цены на нефть идут полностью в бюджет.

Это правило - гордость Кудрина.

Он его придумал и ввёл в практику в середине нулевых. С тех пор ежегодно «нефтяные» сверхдоходы уходят в специальный бюджетный Фонд (Национального Благосостояния).

Тут вроде бы все более-менее честно.

Цена на нефть непредсказуема, она определяется скорее мировой конъюнктурой, а не профессионализмом конкретных менеджеров и акционеров нефтяных компаний. Действительно, если цена на нефть вдруг вырастает в два раза, это ведь не заслуга абстрактного Алекперова, это всего лишь его удача. Но в результате этой удачи его реальная денежная прибыль вырастает вдвое.

С этого точно нужно делиться с обществом, логика в этом есть.

Так и родился этот механизм изъятия «нефтяных» сверхдоходов у нефтяников и газовиков. Они уже давно живут в парадигме, что их личная прибыль не зависит от цены на нефть. Всякий рост цены на нефть идёт в бюджет, а не к ним в карман.

В этом есть определенная социальная справедливость. В конце концов они продают наши недра и должны делиться, хотя бы сверхдоходами от неожиданного роста цен на нефть.

Но вот дальше пошли чудеса...

Со временем Правительство и ЦБ увидели, что «сверхдоходы» в наших компаниях появляются не только из-за резкого роста цен на нефть, но и от неожиданного... паления рубля.

При этом «сверхдоходы» получают не только нефтяники, но и вообще все экспортеры, у которых резко вырастает рентабельность бизнеса, т.к. доходы у них в валюте, а расходы в рублях.

Главная разница этих «девальвационных» сверхдоходов экспортеров от «нефтяных» в том, что они обеспечены уже не за сет внешнего рынка, а в основном за счёт всего населения, у которых обесцениваются рублевые сбережения и доходы.

При девальвации теряет в доходах все население, но они же обеспечивают доходы и прибыль многочисленных, стержневых для экономики, предприятий-экспортеров.

Именно эти «сверхдоходы» экспортеров стали главным мотором роста нашей экономики в начале нулевых, когда после дефолта 98-го рубль обрушился в 4 раза с 6 до 24 руб/$.

Поток девальвационных «сверхдоходов» экспортеров стал сразу просачиваться на рынки, экономика закрутилась и стала расти.

Девальвация - главное лекарство, которое раскрутило тогда экономику!

Очень важно помнить тот урок.

Позитивный эффект той девальвации был еще и потому, что государство, дало возможность зарабатывать прибыль экспортерам и не изымало у них те «сверхдоходы».

Да, население краткосрочно потеряло на девальвации, но их потеря вернулись на рынок, через экспортеров.

Эти деньги равномерно вливались в экономику, насыщали ее и обеспечили рост.

Девальвация - наш главный инструмент борьбы с внешними шоками и настройки прибыльности экономики.

Да, краткосрочо население беднеет, но «девальвационные» сверхдоходы возвращаются назад на рынок и экономика растёт. Главное не изымать эти деньги.

Если мы сегодня решим, кроме «нефтяных» сверхдоходов забирать в бюджет ещё и «девальвационные» доходы экспортеров, мы перекроем единственный (возможно последний) инструмент запуска мотора нашей экономики.

Если у экономики заберут и этот инструмент, машина может совсем встать.

Это очень опасно!

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