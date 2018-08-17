Большинство предприятий из «списка Белоусова» – бывшая госсобственность, приватизированная за копейки на смутных аукционах

Отнять и поделить – лозунг крайне заманчивый для тех, кто нуждается в деньгах. Примерно это предложил сделать помощник президента России Андрей Белоусов. А именно: изъять у 14 металлургических и химических предприятий 513,66 млрд рублей сверхдоходов, которые те получили за счет снижения курса рубля и роста цен на их продукцию на мировых рынках. А то как-то несправедливо получается: нефтяники в таких случаях платят больше за счет НДПИ и экспортных пошлин, которые привязаны к рыночным ценам на сырье, а металлурги и химики – не платят.

Здесь есть две подоплеки: экономическая и политическая. Политическая сама по себе тоже довольно многослойная. С нее и начнем. У нефтяников расходы зависят от рыночных цен, а у металлургов и химиков – нет, хотя и те и другие в первую очередь ориентированы на экспорт. Кому-то могло просто стать обидно, что у «соседа» условия-то получше. А раз НДПИ с экспортными пошлинами отменить нельзя, то аналогичный механизм надо распространить на всех. Собственно, сам Белоусов заявил, что деньги нужны не для выполнения майских указов, а для выравнивания налоговой нагрузки. И это теоретически вполне может укладываться в понятия о справедливости.

Равно как и то, что большинство предприятий из «списка Белоусова» – это бывшая госсобственность, которая была приватизирована за копейки на смутных аукционах в смутные 90-е годы. То есть эти предприятия достались в собственность их нынешним владельцам не за существенные инвестиции, а просто потому, что так договорились. Вот и пришло время олигархам расплачиваться за выданные ранее авансы. Сейчас как раз такой период, когда в преддверии очередных антироссийских санкций правительство ищет любые новые источники доходов (вот только сокращение расходов никоим образом не рассматривается).

Предложение олигархам «поделиться» делали уже не раз. В 2007 году им предложили заплатить 20 % от сверхприбыли, полученной за 10 лет. Потом, в 2009-м, в Госдуму был внесен законопроект о новой схеме начисления налогов, которая должна была изъять сверхдоходы. А в 2012 году Владимир Путин объявлял кампанию по легитимизации итогов приватизации 90-х годов. Тогда владельцам приватизированных активов предложили выплатить единовременный «налог», который должен был хотя бы частично компенсировать потери государства. Даже были найдены аналоги в международной практике: в 90-е в Великобритании лейбористское правительство ввело так называемый налог на неожиданную удачу, который распространялся на компании, приватизированные во времена Маргарет Тетчер. Этот сбор принес казне дополнительные 5,6 млрд фунтов.

Что же случится, если все-таки подобное изъятие проведут? Уж точно не наступит время всеобщей справедливости. У АЛРОСы предложи изъять 86 % от прибыли за прошлый год, у «Норникеля» – 93 %, у «Полюс Золото» – 81 %, у «Мечела» – 99 %, у «Уралкалия» – 80 %. А вот, например, «Евразу» повезло – у него хотят забрать только 12 % прибыли за прошлый год, у НЛМК – 20 %, у ММК – 25 %. То есть кого-то лишь немного ущипнут, а кого-то оставят почти совсем без прибыли. Ничего хорошего от такого подхода не получится, даже если оставить в стороне инвестиционную привлекательность этих компаний. Тот же «Норникель» сразу получит железобетонный аргумент, оправдывающий отсутствие модернизации очистных сооружений и заботы об экологии в задыхающемся городе (маленький Норильск выбрасывает в атмосферу больше вредных веществ, чем вся Москва).

Но самое главное – производители обязательно повысят цены на свою продукцию, чтобы компенсировать изъятия. Так уже поступили нефтяники, подняв цены на бензин в ответ на проведение налогового маневра, так поступят и компании из «списка Белоусова». Это приведет к росту цен на металлы, который потянет за собой рост цен на автомобили отечественного производства и рост цен на недвижимость (металлы также применяются и в строительстве). Особенно сильно пострадают обманутые дольщики: купить другое жилье даже после получения компенсации от страховой компании будет еще сложнее. К росту цен на металл накладывается еще и новый запрет на использование застройщиком денег дольщиков. А это еще один шаг к социальной катастрофе.

Справедливость – дело тонкое. Попытки всех уравнять ведут пока лишь к тому, что за все заплатит простой человек. А кошельки, увы, не резиновые.

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