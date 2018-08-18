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Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В четверг, 16 августа стало известно, что Сургут в этом году может остаться без праздничного концерта от «Газпром Трансгаз Сургут» на День нефтяника и газовика. В качестве одной и причин такого решения может быть экономия средств, поэтому портал siapress.ru решил выяснить, во сколько может обойтись организация городского праздника.

Калькуляцию составляли исходя из следующих слагаемых:
-.Праздничное оформление территории – от 150 тысяч рублей;
- Выступление самодеятельных коллективов и аниматоров – бесплатно (если не брать в расчет заработную плату сотрудников ведомственного ДИ «Камертон»;
-. Аренда территории – бесплатно;
-. Обеспечение безопасности – бесплатно (мероприятие общегородского масштаба, так что полиция работает на нем, как и коллективы «Камертона» - в счет заработной платы).
- Аренда звукового и светового оборудования для концерта. Тут как договоришься, может быть и 500 тысяч рублей, хотя не исключено, что у «Камертона» оно есть свое.
- Фейерверк – 250-300 тысяч рублей.

В Сургуте большие праздники обычно сопровождаются телевизионной трансляцией, которою обеспечивает передвижная телевизионная студия (ПТС). В городе такая есть только у «СТВ». Цена за два часа собственно съемки – 200-250 тысяч рублей.

«Но надо понимать, что съемочная бригада работает практически целый день, а то и больше – основное время занимает не столько сама съемка, сколько подготовка к ней», - уточнил siapress.ru генеральный директор телекомпании Игорь Ярош.

Но основная статья расходов – это, конечно, приглашенная звезда.
Опрошенные нами эксперты отметили, что в концертном бизнесе расценки всегда индивидуальны и зависят от многих факторов. Так директор сургутской филармонии Яков Черняк рассказал, что на сумму затрат влияет имя приглашенных артистов: «Там расценки сильно разнятся, все зависит от того, кого вы приглашаете. Например, гонорар группы «ЧайФ», которую наши газовики привозили в прошлом году, – от 5 миллионов рублей. И это без учета райдера. Но я думаю, что в текущей ситуации для Газпрома даже не важно, какого артиста приглашать, речь скорее идет о масштабной экономии на всем».

То есть, с учетом райдера – минимум 6,5 млн рублей.
Итого – более 7 млн, и это – минимум! Стоимость фуршета и сувениров для вип-гостей мы в расчет даже не брали. Здесь разбег цен такой, что погрешность может увеличиться дважды. Учитывая текущую экономическую ситуацию, даже для Газпрома такие расходы могли показаться излишними.
И, наверное, это правильно. И горожанам обижаться не стоит. Не дуемся же мы на соседа, который решил отметить повод в тесном семейном кругу.


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18 августа в 09:05, просмотров: 1465, комментариев: 10


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
18 августа в 13:17
>Не дуемся же мы на соседа, который решил отметить повод в тесном семейном кругу.

Кхм, если учесть, что в Сургуте традиционно практически никак не котируется (и, как следствие, не слишком тщательно готовится) День города, потому что в начале осени будет «настоящий наш праздник», чего бы и не надуться на «соседа»? Тем более что у «соседа» работает огромное количество горожан. Которым, конечно же, в «тесный семейный круг» хода нет.
Слава Докер
не нравится
18 августа в 13:21
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б
не нравится
18 августа в 13:37
Хлебную пайку урезали, зрелища отняли. Но революции не будет и даже забастовок не будет. Можно урезать дальше.

Сергей Б
не нравится
18 августа в 13:50
На святое замахнулись ироды.
VVV Ю.Н.
не нравится
18 августа в 14:07
Огромное количество?
VVV
не нравится
18 августа в 14:09
Так то чуть более 3000 человек! Это те «соседи»,которых вы обвиняете в жадности
Сергей Б
не нравится
18 августа в 14:17
Вот бы 3 000 человек, работников национального достояния, забастовали бы – хлеба и зрелищ. Вот это было бы шоу, любой бы праздник померк.

Ю.Н. VVV
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18 августа в 14:28
Простите. Я забыл, что «Газпром трансгаз» — это предприятие уровня ларька дяди Бори на соседней улице. Где уж ему праздники устраивать.
Будулай Алмазов
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18 августа в 23:19
Сами нефтяники-газовики в праздник остограммятся и в люлю- наутро на автовокзале надо быть вовремя. А гуляют- город загаживают все кому не лень, кроме самих виновников торжества.
Svetlanna
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20 августа в 10:04
Считаю, что «Газпром трансгаз» и «СНГ» не обязаны устраивать гуляния и шоу всему городскому населению в честь своего профессионального праздника. Тем более сейчас, когда эти Компании своих-то работников обделяют, лишают привычных любимых) финансовых бонусов!.. Что уж тут говорить про город...
Будулай Алмазов
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20 августа в 23:18
Количество работников Газпрома в городе теперь вполне сопоставимо с количеством, например, энергетиков. А они как-то без лишней помпезности профессиональный праздник отмечают.

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