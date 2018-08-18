Сколько сэкономит Газпром, отказавшись от общегородского праздника в Сургуте

В четверг, 16 августа стало известно, что Сургут в этом году может остаться без праздничного концерта от «Газпром Трансгаз Сургут» на День нефтяника и газовика. В качестве одной и причин такого решения может быть экономия средств, поэтому портал siapress.ru решил выяснить, во сколько может обойтись организация городского праздника.

Калькуляцию составляли исходя из следующих слагаемых:

-.Праздничное оформление территории – от 150 тысяч рублей;

- Выступление самодеятельных коллективов и аниматоров – бесплатно (если не брать в расчет заработную плату сотрудников ведомственного ДИ «Камертон»;

-. Аренда территории – бесплатно;

-. Обеспечение безопасности – бесплатно (мероприятие общегородского масштаба, так что полиция работает на нем, как и коллективы «Камертона» - в счет заработной платы).

- Аренда звукового и светового оборудования для концерта. Тут как договоришься, может быть и 500 тысяч рублей, хотя не исключено, что у «Камертона» оно есть свое.

- Фейерверк – 250-300 тысяч рублей.

В Сургуте большие праздники обычно сопровождаются телевизионной трансляцией, которою обеспечивает передвижная телевизионная студия (ПТС). В городе такая есть только у «СТВ». Цена за два часа собственно съемки – 200-250 тысяч рублей.

«Но надо понимать, что съемочная бригада работает практически целый день, а то и больше – основное время занимает не столько сама съемка, сколько подготовка к ней», - уточнил siapress.ru генеральный директор телекомпании Игорь Ярош.

Но основная статья расходов – это, конечно, приглашенная звезда.

Опрошенные нами эксперты отметили, что в концертном бизнесе расценки всегда индивидуальны и зависят от многих факторов. Так директор сургутской филармонии Яков Черняк рассказал, что на сумму затрат влияет имя приглашенных артистов: «Там расценки сильно разнятся, все зависит от того, кого вы приглашаете. Например, гонорар группы «ЧайФ», которую наши газовики привозили в прошлом году, – от 5 миллионов рублей. И это без учета райдера. Но я думаю, что в текущей ситуации для Газпрома даже не важно, какого артиста приглашать, речь скорее идет о масштабной экономии на всем».

То есть, с учетом райдера – минимум 6,5 млн рублей.

Итого – более 7 млн, и это – минимум! Стоимость фуршета и сувениров для вип-гостей мы в расчет даже не брали. Здесь разбег цен такой, что погрешность может увеличиться дважды. Учитывая текущую экономическую ситуацию, даже для Газпрома такие расходы могли показаться излишними.

И, наверное, это правильно. И горожанам обижаться не стоит. Не дуемся же мы на соседа, который решил отметить повод в тесном семейном кругу.