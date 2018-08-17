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Пациенты Сургутской ОКБ переезжают в обновленный хирургический блок

Капремонт длился четыре года. Как изменился корпус?

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

В начале следующей недели в блоке «А» хирургического корпуса Сургутской окружной клинической больницы начнут проводить операции. Сейчас происходит процедура переезда пациентов из других отделений в обновленный блок. Капитальный ремонт длился здесь четыре года, и изменения заметны с первого взгляда: надстроен пятый этаж, а благодаря отделочным работам здание приобрело современный и облагороженный вид. На верхнем этаже расположились административные помещения, кафедра госпитальной хирургии и учебные классы для студентов Сургутского госуниверситета, конференц-зал, гардеробные и комнаты для медицинского и обслуживающего персонала.

Четвертый этаж полностью отведен под операционный блок, где находятся семь операционных, одна из которых эндоскопическая. Блок отвечает всем передовым медицинским стандартам качества. Герметичные двери открываются автоматически — медперсоналу не нужно дотрагиваться до них руками; в стерилизационных отделениях в раковинах также расположены датчики движения. Кроме того, предусмотрены отдельные входы в операционную для пациентов и врачей, чтобы распределить потоки.

«Появилось все необходимое оборудование. Была приобретена двухкупольная лампа со встроенной видеокамерой. Благодаря этому информация с операционного поля может передаваться в режиме онлайн в любую точку страны и мира для проведения консультации или обучения студентов», — отметил Евгений Краснов, заместитель главного врача по хирургической помощи Сургутской ОКБ.

Он пояснил, что помещения оборудованы автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, что обеспечивает подачу воздуха однонаправленным потоком. Воздух, проходящий через специальные решетки, образует равномерный слой воздушной среды, не содержащей бактерий и микроорганизмов.

Врачи, в свою очередь, с помощью закупленной техники будут проводить сложные хирургические вмешательства, в том числе речь идет о лечении онкологии и проведения операций на печень.

Мощность блока тоже стала выше — медицинские работники смогут оперировать около 30 тяжелобольных ежедневно.

Помимо этого, четвертый этаж оборудован современными палатами для пробуждения пациентов. Стены отделаны обрабатываемыми панелями, которые легко дезинфицируется. В блоке создано искусственное освещение: на герметичных фальш-окнах размещены стеклопакеты с матовым стеклом и внешние рулонные жалюзи для затемнения.

Кстати, на случай отключения электричества, оперблок обеспечен трансформаторами-бесперебойниками.

В блок «А» хирургического корпуса вернутся отделения хирургии, урологии, онкологии и будут открыты новые отделения — колопроктологии, а также еще одно отделение онкологии. Замглавврача пояснил, что сторонних специалистов привлекать не нужно, на данный момент кадровый потенциал больницы позволяет справляться. Отметим, что теперь блок вмещает почти 300 больных.

Еще одно новшество, введенное в эксплуатацию обновленного блока — палатно-вызывные сигнализации. Пациенты могут вызывать медицинскую сестру, оставаясь на койках. Больной нажимает на кнопку, расположенную рядом с больничной постелью, после чего на постовой звучит звонок, и над дверями палаты загорается световой сигнал.

«В рамках программы «Доступная среда» в корпусе после капремонта появилась санитарная комната для маломобильных групп граждан. Здесь есть все необходимое, включая вызывную сигнализацию», — объяснил Евгений Краснов.

В пищеблоке имеется отдельный лифт, по которому горячая еда подается прямо в буфет.

Также необходимым шагом в модернизации корпуса стал рентгенологический кабинет с новым рентгеновским аппаратом, который отличается высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой.

Данная технология позволяет диагностировать патологии беременных женщин и детей,

— заявила заведующая рентгеновским отделением Сургутской ОКБ Анна Гаусс.


Заведующая также пояснила, что аппарат прост в использовании и адаптирован российскому рынку, а, соответственно, нет необходимости в дополнительном обучении медицинского персонала.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 250, комментариев: 0


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