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Якушев, Кобылкин и Моор открыли под Тюменью завод по сортировке мусора. Крупнейший в России// ФОТО

Стоимость проекта - 1,7 млрд рублей. Он реализован по концессионному соглашению

Современный завод по сортировке мусора за 1,7 млрд рублей открыли в Тюмени министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев и акционер ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

Проект реализовала компания «Тюменское экологическое объединение» в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Максимальная проектная мощность завода - 90 тонн отходов в час. Современное оборудование позволяет сортировать отходы на стеклянные, пластиковые и металлические. В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Конечная продукция завода - более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах», – рассказал почетным гостям генеральный директор компании «Тюменское экологическое объединение» Константин Фрумкин.

На заводе, который полностью соответствует государственным экологическим стандартам, создано 300 новых рабочих мест.

По словам Дмитрия Кобылкина, Тюменская область входит в число лидеров в решении проблемы переработки мусора.

Концессионное соглашение с бизнесом заключал еще Владимир Якушев, в 2014 году - губернатор Тюменской области.

«Это была непростая работа, ведь мы были первопроходцами. Федеральное законодательство, регулирующее концессионные соглашения, было несовершенным. Очень здорово, что все получилось», – отметил Владимир Якушев.

Тюменский опыт использования концессионных механизмов для создания предприятий по переработке мусора обязательно будет востребован в других регионах страны, считает глава Минстроя.

Чем сортировка и переработка коммунальных отходов привлекает бизнес, пояснил акционер «Корпорации СТС» Алексей Бобров: «Это отдельная индустрия с миллиардными оборотами в зависимости от субъекта, которая дает налоговые отчисления и формирует финансовые потоки. И мы хотим заработать здесь референции».

фото - admtyumen.ru


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Сегодня в 16:19, просмотров: 206, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:25
Ну а чё, традиционный бизнес для мафии.

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