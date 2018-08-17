Дожить до 2020

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.

Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие, согласно новой концепции, будет осуществляться только по одному сценарию - за счет внедрения инноваций. Напомним, что Владимир Путин в феврале заявил, что выбора нет - "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ". Для осуществления такого сценария концепция предусматривает использование Резервного фонда "в условиях последовательного сокращения нефтегазовых доходов". Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого. В частности, на первом этапе предлагается "расширять глобальные конкурентные преимущества в традиционных сферах - энергетика, транспорт, переработка природных ресурсов". Второй этап в минэкономразвития рассматривают как "рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу" - информационные, био- и нанотехнологии. На третьем этапе, с 2017 до 2020 года, предусматривается "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".

Поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения. В частности, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран. Поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика. При этом государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования. Предполагается, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%.

В образовательной сфере вырастет роль техникумов. На их базе будут созданы программы подготовки бакалавров. Но при этом в России планируется построить пятнадцать университетских кампусов.

Уже к 2015 году в стране "будет решена в основном проблема беспризорности": упростятся усыновление и прием детей в семьи. А к 2020 году облегчится жизнь одиноких пенсионеров: они будут полностью обеспечены уходом за счет некоммерческих организаций.

В мае документ, работа над которым по поручению президента РФ Владимира Путина продолжалась почти год, будет представлен на рассмотрение правительства. Подробности претворения концепции в жизнь должны содержаться в Прогнозе социально-экономического развития России к 2020-2030 годам. Над ним работает минэкономразвития. Собственно, этот прогноз должен стать руководством к действиям нового правительства, которое после инаугурации Дмитрия Медведева обещал возглавить Владимир Путин.

(Данный материал был опубликован в марте 2008 года)

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