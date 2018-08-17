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​Бежим и ойкаем

На днях наш комментатор под ником «Иван Меньшенин» посетовал на то, что СИА-ПРЕСС совсем распоясался, публикуя всякие непотребства: то про Лободу с ее новым клипом, то про Собчак с ее пьяными танцами, то еще невесть про что с оттенком желтизны. В обсуждении темы даже развернулась небольшая дискуссия, которая, однако, разрешилась очень быстро и полюбовно.

И все-таки замечание Ивана Меньшенина отложилось у меня в памяти, и я периодически вспоминаю о нем в течение последних рабочих дней.

Я даже могу с точностью назвать те моменты, когда эти мысли посещают мою голову.

Например, когда я обновляю бегущую строку СИА-ПРЕСС Центра, или составляю утренние новости на радио. Для этого мне каждый раз нужно заходить на сайт Центробанка, чтобы узнать курс валют на завтрашний день. На роль финансового аналитика я здесь совершенно не претендую, скорее выступаю в роли постоянного молчаливого наблюдателя, который с каждым новым скачком валюты испытывает все большую — нет, не панику, — удрученность (хотя, признаюсь, когда после предыдущих выходных сайт Центробанка почти сутки не обновлял прогнозы на вторник, удрученность эта все же приобрела налет беспокойства).

Еще слова Ивана Меньшенина вспоминаются, когда я читаю новости о пенсионной реформе, — куда уж без нее. Тема вроде несколько поутихла, но тут объявился председатель Госдумы Володин, который заявил, что «будут у нас дальше пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным». Люди в шоке, люди возмущены. И вот уже депутат Ольга Баталина торопится на встречу с пенсионерами, чтобы успокоить их и рассказать о преимуществах грядущей реформы. Но вдруг — фиаско! От Баталиной потребовали рассказать о ее доходах, а она взяла, да и ответила: 320 тысяч рублей. Люди в шоке, люди возмущены. Нет, не зарплатой депутата, а тем, что вот она стоит перед пенсионерами, которые в месяц получают от силы 12 тысяч рублей, и утверждает, что в следующие пять лет сумма пенсий в среднем по стране дорастет до 20 тысяч. Потом рост, конечно, замедлится, но, цитата: «планку будем держать».

Просто для сравнения: планку пенсии на уровне 20 (аж!) тысяч рублей будет держать человек, который только со своей депутатской зарплаты получает в месяц на 300 тысяч больше.

Когда еще мне на ум приходит замечание Ивана Меньшенина? Когда в информационном пространстве нашего или любого другого электронного СМИ я читаю новости о повышении НДС. В отличие от пенсионной реформы здесь все уже свершилось, и говорить вроде не о чем. Но повышение налога, вестимо, вовсе не «вещь в себе». За ним следует повышение цен на ЖКУ, на продукты, даже на школьную форму. Куда ни плюнь, — попадешь в подорожание.

Та же история с билетами на международные авиарейсы, которые уже выросли в цене на 5-8 процентов. Но тут виноват скорее не НДС, а угроза американских санкций, от которых российскую экономику бил мандраж последние полторы недели. Иронично, что все это происходило в преддверии «празднования» юбилея дефолта 1998 года (ах да, с юбилеем! Он как раз сегодня).

В тему международных путешествий стоит добавить предложение, поступившее от депутатов Единой России. Они захотели возложить на Министерство иностранных дел функцию обязательной аккредитации всех компаний, которые занимаются оформлением виз. А это уже чревато закрытием всех визовых центров в стране.

Теперь вопрос на миллион: причем здесь Иван Меньшенин?

Да притом, что в непроглядном мраке нашей каждодневной картины дня озорная новость о гей-параде в Яблоневом или о звезде Playboy, которая собирается приехать в Россию — это не «желтуха в стиле мура.ру». Это словно тень от мусорки в геленджикском аквапарке, до которой ты добежал босиком по раскаленному асфальту и стоишь теперь, переминаясь с ноги на ногу.

Единственное отличие этого раскаленного асфальта от современных российских реалий в том, что по нему ты в итоге все-таки доковыляешь до шезлонга, под зонтик. А вот с российскими реалиями такое провернуть не получится.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 396, комментариев: 7


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Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 16:57
И причём здесь пьяные танцы? Претендуете на контрастную драматургию? Вас так зацепило, что тратите время на публичные перепалки с комментаторами.
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 17:02
Очень признателен за такое внимание к моей скромной персоне
Семихатских крокодил
не нравится
Сегодня в 17:27
Однозначно зацепило! Именно об этом я без тени смущения и заявляю в своем блоге.
В конце концов, комментарии созданы именно для того, чтобы на них реагировать. Или же вы пишете здесь свои отклики в надежде быть проигнорированным?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:37
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б крокодил
не нравится
Сегодня в 18:39
Третий лишний.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:48
Милые бранятся, только тешутся.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:50
Ну ладно, тешатся.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:04
«Не возьму никак я в толк, от чего взбесился волк…» Это про удаленный комментарий. Про нетрадиционную ориентацию и про лободу значит можно, а про чистую и непорочную любовь не гу-гу.

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