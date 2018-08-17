На дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало 300 югорчан

20 августа в Москве состоится совместное заседание Генерального совета партии «Единая Россия» и Совета руководителей фракций «Единой России», а 21 августа – расширенные парламентские слушания в Государственной Думе РФ, где обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. В обоих мероприятиях участие примут руководители Думы автономного округа.

После принятия Государственной Думой РФ 19 июня 2018 года в первом чтении законопроекта по совершенствованию пенсионного законодательства, в Югре, как и в других регионах страны, был запущен механизм обсуждения документа на площадках, которые организовала партия «Единая Россия».

За период проведения в округе «круглых столов» поступило порядка 50 предложений. Всего на дискуссионных площадках по изменению пенсионной системы побывало порядка 300 жителей региона. Кроме того, свое мнение югорчане направляли с помощью электронной связи. Основные предложения, которые прозвучали в ходе обсуждения законопроекта в Югре

– меры защиты будущих пенсионеров, которые заняты в определенных условиях труда,

- обеспечение занятости, переподготовка людей предпенсионного возраста. Прозвучали предложения

о дополнительном оздоровлении людей старшего поколения, что даст им возможность работать без ухудшения здоровья. Кроме этого, участники поддержали мнение

о недопущении падения уровня материального благосостояния пенсионеров.

Результатом работы «круглых столов» в Югре стал свод экспертных, общественных и партийных предложений по предстоящим изменениям в пенсионной системе. Они направлены в Центральный комитет Партии и депутатам Государственной Думы.