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Дождь: ФБК нашел у матери спикера Госдумы Володина квартиру за 230 млн рублей//ВИДЕО

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнаружил квартиру в московском жилом комплексе «Белый лебедь», принадлежащую 82-летней Лидии Барабановой. СМИ называли ее матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Площадь квартиры, согласно выписке из Росреестра, составляет 390 квадратных метров. Стоит она, как утверждает ФБК, около 230 миллионов рублей.

Барабанова, пишет Навальный, владеет несколькими компаниями с «миллиардными оборотами».

«Медуза» ранее писала, что предполагаемой матери Володина принадлежит, в частности, сельскохозяйственное предприятие «Боброво», которое выкупает земли и вкладывает сотни миллионов рублей в развитие двух смоленских деревень. Барабанова всю жизнь работала учительницей начальных классов и никогда не рассказывала о своем бизнесе.


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Сегодня в 21:02, просмотров: 81, комментариев: 0


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