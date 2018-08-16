​Выпасть из окна или нарваться на гопников

По статистике Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от непреднамеренных или случайных травм умирает около 830 тысяч детей.

Травматизм в Югре в последние годы снижается. Однако по сравнению с другими регионами данный показатель в округе остается на высоком уровне. Что же должно случиться, чтобы несовершеннолетний оказался на больничной койке? Об этом мы узнали у ребят, проходящих лечение в Сургутской клинической травматологической больнице.

Неспешное движение в детском отделении. Приходя сюда, рассчитываешь увидеть убитых горем и страдающих детей. Но ребята очень приветливые и даже смеются над собственными историями болезни.

Юноши, шутя, спрашивают у девочки из соседней палаты: «Когда еще твои ноги привлекут столь пристальное внимание, чтобы их фотографировали». А она отвечает: «Только на рентгене». У пришедших корреспондентов появляется неловкая улыбка, а ребята хохочут.

Илюша из седьмой тоже хочет поведать о том, что с ним произошло. Но говорит он еще плохо, поэтому лишь показывает свои игрушки и лепечет имя бывшего соседа по палате. Бабушка Ильи рассказывает, что мальчик, спрыгивая дома с дивана, оступился и упал на руку.

Парни из следующей палаты мало похожи на пациентов: они много болтают, шутят, готовятся к новому учебному году, штудируя сборники тестов к ОГЭ, и не без доли иронии говорят о том, как попали в травматологию.

Одного из парней избили. Он просто шел домой, когда сзади на него напали неизвестные. Второй занимался на спортплощадке во дворе. Турник, на котором он раскачивался, обвалился, и юноша упал спиной на землю, что и привело его на больничную койку. Этот рассказ, кстати, напоминает о проверке детских площадок, которую недавно проводили активисты ОНФ. Они тогда нашли множество доказательств того, что некоторые сургутские дворы не соответствуют правилам безопасности.

Условия в травматологической больнице отличные, однако некоторые ребята все равно грустят. Все по разным причинам — скучают по родителям, плохо себя чувствую или же устали лежать в палатах.

Очевидно, есть и менее разговорчивые пациенты, а вернее — их менее разговорчивые родители. Некоторые взрослые не хотят делиться семейными проблемами. Кому-то из них попросту стыдно, что не сумели уследить за детьми. Бывают случаи, что дети выпадают из окна или выбегают на проезжую часть, становясь жертвами ДТП.

В интервью с корреспондентом портала siapress.ru заместитель главного врача травматологической больницы Светлана Алиева заявила, что в любой детской травме виноваты взрослые, в первую очередь родители. «Они несут ответственность за свободное время детей, и то, насколько ребенок знаком с правилами безопасности», — отмечала врач. На вопрос о том, как избежать детского травматизма, она ответила простым советом: «Стоит чаще говорить с собственными детьми об их безопасности».