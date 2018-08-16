​Может ли скорая или пожарная машины уехать с места ДТП в экстренном случае? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Ежедневно по улицам города с характерным звуковым сигналом и маячками проезжают автомобили спецслужб. СИА-ПРЕСС решил узнать, а может ли скорая или пожарная машины покинуть место ДТП в экстренном случае?

В сургутском ГИБДД нам ответили, что уехать с места аварии можно (в том числе и спецслужбам), только если есть пострадавшие, которым требуется экстренная медпомощь. И только в случае, если нет возможности отправить человека на попутном транспорте.

Но водитель все же будет обязан вернуться назад, а еще до своего отъезда — в присутствии свидетелей зафиксировать положение машины, попавшей в аварию, все следы и предметы, и принять меры к их сохранению, а также организовать объезд места ДТП.

Поэтому в случае, когда, например, в аварию попадает карета скорой помощи, для доставки больного вызывается другая машина.

Напомним, что, если водитель скроется с места ДТП, его могут лишить прав на год-полтора, или арестовать на 15 суток.

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