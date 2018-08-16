Экономика в коме.

Глядя на американские горки на валютном рынке в России, в очередной раз удивляюсь, насколько наша экономика все-таки зависима от внешнего воздействия. Достаточно было угрозы новых антироссийских санкций и роста добычи нефти в США, как на московской бирже началась истерика, а рубль стремительно полетел на дно. Добивают экономику и власть имущие в России, которые, словно сговорившись, стали озвучивать очередные «прорывные» идеи. Сомнения спикера Госдумы Вячеслава Володина о сохранении в стране государственных пенсий и инициатива помощника президента Андрея Белоусова об изъятии 500 миллиардов рублей у металлургических и химических компаний выглядят как повсеместная паника всей системы.

Причем важная для Сургута нефтегазовая отрасль от скачков курса может только выиграть. В особенности речь идет о тех компаниях, у которых есть резервы в иностранной валюте. Вот только благосостояние отдельных корпораций совсем не означает такого же благосостояния для страны, региона, города. Более того, даже при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике российские нефтегазовые генералы найдут способы сохранить и даже нарастить свою прибыль (достаточно вспомнить недавний рост цен на бензин).

Будущее рисуется антиутопичное – анклавы благополучных корпораций посреди нищающей страны. Одно успокаивает – Сургут вполне может оказаться именно таким анклавом.

Все это происходит на фоне непрекращающихся разговоров о необходимости выполнения нового майского указа Путина. Посыл ясен – на амбициозные цели нужны деньги, и у кого-то их придется забрать. Выбор, естественно, невелик: либо у населения, либо у крупного бизнеса. Только вот не факт, что эти деньги пойдут на исполнение майского указа, а не на затыкание дыр в прохудившемся бюджете.

В условиях экономического и внешнеполитического шторма полугодовой горизонт планирования в полгода уже выглядит проявлением небывалого оптимизма. Судя по риторике власть предержащих, кстати, не только в России, но и за океаном, дальше ситуация будет становиться только хуже. Так что населению страны скоро станет не до «прорыва» в счастливое будущее. Будем пытаться выживать в условиях государственного дефолта, о котором эксперты с каждым днем говорят все смелее и смелее.