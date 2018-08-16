Глава Сургута отчитался, что опасно торчащая арматура на пустыре в 33 мкр была срезана

Ранее мы публиковали ответ на обращение сургутянина Владимира Елфимова, которого интересовала судьба пустыря в 33 мкр. Помимо прочего мужчина отметил, что на этом участке земли местами торчит арматура, имеются бетонные нагромождения и прочие «ловушки» для детей.





Тогда в администрации города нам не ответили, почему муниципалитет не следит за указанной территорией.

Сургутянин написал обращение по этому поводу председателю сургутской думы Надежде Краснояровой, а та переадресовала его главе города. Вадим Шувалов отчитался, что с 18 по 20 июля этого года на пустыре силами подрядной организации «Дорремтех» проводилась ревизия самых травмоопасных мест, и выступающая из строительного мусора арматура была срезана.

Однако, судя по фото от 13 августа, которые прислал в редакцию Елфимов, кто-то из ответчиков врет. Либо подрядчик выполнил свою работу спустя рукава, либо на пустырь вообще никто не приезжал, а ответ — банальная отписка.