В Подмосковье появился аналог сургутского Центра помощи семье//ФОТО, ВИДЕО

Центр помощи семье и детям с начальной общеобразовательной школой, развивающим центром для дошкольников, залом-лекторием, пекарней и проч. открылся на этой неделе в пос. Андреевка Солнечногорского района Московской области. Здание Центра со ста помещениями общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, а также Дом причта, вошли в состав Спасского храмового комплекса.

«Вопросы воспитания детей, вопросы воспитания нашей молодежи, воспитания чувство патриотизма, сплочения общества сегодня стоят на повестке дня как никогда остро. Конечно, такой центр, в котором будет проходить и обучение, и укрепление веры, которая сегодня нужна нам всем, будет востребован», - сказал присутствующий на открытии объекта глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

В учебной программе приходской начальной школы, помимо общеобразовательных предметов и основ православия, уроки фортепиано, солбфеджио и даже китайского языка.

Но главная задача нового объекта подмосковного прихода – помогать мамам с детьми и беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, как делает это Центр помощи семье и детям при сургутском храме Георгия Победоносца, которые также построила и продолжает содержать одна из крупнейших строительных компаний Югры. Кстати, Центр при Спасском храме в поселке Андреева стал первым в Московской епархии профильным учреждением, специально построенным для оказания социальной и психологической помощи с возможностью проживания.

Самому Спасскому храму в Андреевке уже 340 лет, он не закрывался ни на один день даже в военные и советские годы. Строительство объектов социального служения на территории древней церкви сургутская компания «Сибпромстрой», занимающаяся жилой застройкой в поселке, начала в 2015 году с благословения митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Он же и принял накануне работу у западносибирских строителей.

Кстати: Идея Центра помощи семье и детям принадлежит руководителю сургутского благочиния и настоятелю Георгиевского храма Антонию Исакову. В Сургуте учреждение работает с лета 2014 года. Памятник нерожденным детям, «близнец» которого теперь установлен на входе и в подмосковный Центр помощи семье, тоже разработка югорского священника.

Источник фото - город-под-солнцем.рф

видео - Солнечногорское телевидение

