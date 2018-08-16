Под Нефтеюганском появится первый в Югре межмуниципальный полигон ТКО

К 2020 году рядом с Нефтеюганском должен появиться первый в Югре межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочным комплексом. На него будут доставлять отходы из трех муниципалитетов – Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Пыть-Яха. Об этом на встрече с журналистами 15 августа рассказали представители компании «Ресурсосбережение ХМАО».

Работы по инженерной подготовке полигона начались в апреле этого года. Участок площадью более 16 гектар, на котором пройдет первый этап строительства, был освобожден от торфа и покрыт толстым слоем песка. В этом году «Ресурсосбережение ХМАО» полностью завершит работы по подготовке территории под строительство первой карты объекта, где будут находиться сам завод по переработке и все технические помещения (котельная, подсобные помещения и т.д.), рассказал генеральный директор компании Евгений Барзыкин.

«Нам осталось вывезти около 30-40 тысяч тонн торфа и заменить его песком. Это поднимет высоту участка еще на полметра-метр от текущего уровня. Учитывая масштабы работ, такие проекты требуют год на проектирование и два года на само строительство, но мы, понимая важность ввода в эксплуатацию объекта для округа, ускорили все работы и надеемся, что в первом полугодии 2020 года объект будет полностью готов к запуску», – объяснил Евгений Барзыкин.

На полигоне, оснащенном по всем требованиям законодательствам РФ, отходы будут сортировать. В том числе, используя технологии экологического контроля. Стоит отметить, что ООО «Ресурсосбережение ХМАО» является дочерним предприятием АО «Управление отходами», которое успешно реализует 12 проектов — от заполярных Мурманска и Архангельска до средней полосы страны (Нижний Новгород и Саратов). Компания присоединилась к инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в области устойчивого развития и зеленых инвестиций. Система отбора компании-концессионера позволяет отобрать все виды отходов и отсортировать 100 тысяч тонн мусора в год. На предприятии планируется создать 70 рабочих мест.

«Отходы поступают на комплекс. Далее их взвешивают, и они проходят радиационный и весовой контроль. У каждого мусоровоза будет талон с GR-кодом на утилизацию отходов, – продолжает объяснять Евгений Барзыкин. – Это позволит определить, из какого региона доставлен мусор, и его класс опасности.

Далее концессионер (ООО «Ресурсосбережение ХМАО) действует в рамках договора, заключенного с оператором по транспортировке отходов. Если у перевозчика заключен договор с региональным оператором по обращению с ТКО, и он действует в рамках своей территориальной схемы, то мы его пропускаем. Если данные отсутствуют, то сразу возникает вопрос: где мусороперевозчик взял эти отходы и на каком основании привез? В этом случае подключаются правоохранительные органы».

На полигоне планируется установить системы сбора жидкости и ее очистки, отведения биогаза и изоляционную подушку для защиты почвы и грунтовых вод от загрязнений. Все это обеспечит экологическую безопасность объекта.

Всего в округе должно появиться пять межмуниципальных полигонов, которые станут частью новой системы обращения с отходами. Она начнет действовать с 1 января 2019 года. Напомним, в регионе начнет работать единый оператор по обращению с ТКО, который будет отвечать за вывоз мусора. Сейчас ведется подготовительная работа к переходу на новую схему работы с отходами и выдаче концессии еще по трем полигонам.

«Мы до конца года планируем определится с полигонами в Сургуте, Нижневартовске и Октябрьском районе. Сейчас там ведутся работы с земельными участками. Вообще, в России переход на новую схему работы с отходами должен произойти с 1 января следующего года, но мы в Югре решили сделать это раньше, чтобы у нас был задел на решение технических вопросов и отладку работы регионального оператора. Поэтому ставим себе задачу перейти на новые правила уже этой осенью», – рассказал заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.