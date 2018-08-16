​Что называется, «судьба отвела»

Ищу типографию для печати буклетов. Мне пишет личное сообщение очень приятный, располагающий к себе молодой человек из Екатеринбурга. Мол, вот наш сайт, смотрите, мы предлагаем самые выгодные условия. Смотрю сайт — фиговенький. Цен на полиграфию вообще не вижу. Пишу ему: а что с печатью-то у вас? Мне в ответ вежливо:

— Да, в основном, мы по созданию сайтов специализируемся, печать и полиграфия — побочная деятельность. Что вам нужно?

— То-то и то-то, — говорю.

— Я уточню расценки, сообщу.

Через полчаса сообщает цены. Очень приятные цены, особенно по сравнению с сургутскими. И на тридцать процентов дешевле, чем средние по Екатеринбургу. Я уже психологически согласен, но спрашиваю:

— А что с доставкой у вас?

— А доставка будет вам в подарок.

Меня эта нежданная бескорыстность очень насторожила. Думаю: за счет чего же они живут тогда?

Смотрю внимательнее на страничку молодого человека. Первые записи на ней сделаны в 20 числах июня. Смотрю дату регистрации сайта, на который он меня направлял. Тоже 20 числа июня. Смотрю на его «друзей»: полтора десятка человек всего. Проверяю поиском в интернете по имени... и ничего, кроме ссылки на страницу «ВКонтакте».

Вы представляете, чтобы в наше время человек лет 20-25 ни разу не засветился в интернетах? Вот, и я не представляю. Проверяю фирму — нет такой. Проверяю, что находится в Екатеринбурге по указанному адресу. Министерство финансов, Архив и служба психологической помощи. Да-да, такое соседство меня тоже позабавило. Но, тем не менее, ни типографии, ни дизайнерского бюро по этому адресу не зарегистрировано.



Вежливо прощаюсь с молодым человеком. Говорю, что буклеты еще в процессе верстки, будут готовы через неделю, я ему напишу. А сейчас, вечером, вижу на его странице типичную картинку:

Но, может, я таки ошибся, и это просто стечение обстоятельств?