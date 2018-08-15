День памяти Виктора Цоя отмечают сегодня на пост-советском пространстве//ВИДЕО

15 августа 1990 года на 35-м километре трассы «Слока — Талси» в Латвии произошло ДТП, в котором погиб лидер и основатель группы «Кино» Виктор Цой.

Памятные мероприятия проходят сегодня во многих городах России и стран СНГ, больше всего их в Санкт-Петербурге, родном городе музыканта. По информации издания Газета.ру, поклонники возложили цветы на его могилу на Богословском кладбище, в здании котельной, где когда-то Цой работал кочегаром, состоялся большой концерт, на котором музыканты исполнили песни группы «Кино».

Песни Цоя звучали сегодня и со сцены Мариинского театра в исполнении его солистов в сопровождении симфонического оркестра. В городе также прошел флешмоб под названием «Цой-живой!»: участники акции пели песни своего кумира хором под гитары.

В Сургуте попытка организовать похожее выступление в последний раз была два года назад, но особым успехом не увенчалась.

Редакция СИА-ПРЕСС решила хоть как-то исправить эту ситуацию и предлагает посмотреть документальный фильм о жизни музыканта, как сделали это сегодня питерские фанаты его творчества.