Было время, когда с экранов телевизоров ежедневно звучало слово "перестройка". Затем пришло слово "перезагрузка". Последние годы вывели на первое место "санкции".

Днём и ночью по ТВ и радио ведущие, гости, эксперты, аналитики и политологи только и говорят про санкции США и Европы. Кто-то уже объявил, кто-то готовится, а другие заявляют, что никогда не используют их в отношениях с Россией. С первых же шагов США и их союзников нам известно, что это не спонтанные действия, имеющие какое-либо отношение к Крыму, Донбассу или Солсбери. Мы прекрасно видим, что пакет санкций был давно разработан, ждал своего часа, чтобы шаг за шагом вводить в действие. Не было бы в истории Скрипалей, нашли бы другой повод, не нашли бы никакой, обвинили бы в том, что не подаём повода.

Мир вступил в новую реальность, когда США и Британия перечеркнули все международные правила, регулирующие поведение государств и взаимоотношения между ними. США не считаются ни с ООН, ни с одной другой организацией. Они уверены, что весь мир должен работать на них и плясать под дудку Госдепа.

В Вашингтоне фактически замахнулись на создание мировой империи под эгидой США. При этом США будут распоряжаться ресурсами, диктовать свои законы. Западу, за исключением Британии и нескольких стран, это не нравится, но предпринять конкретные шаги в Берлине, Париже, Риме не решаются.

Нет никаких сомнений в том, что планы США обречены на провал. Но до осознания руководством Америки, возможно, новым президентом, и принятия разумных мер, пройдут годы. Поэтому никто не должен тешить себя надеждами на отмену завтра санкций, коренное улучшение отношений с Вашингтоном.

В этой связи исключительно правильными считаю внешнеполитические шаги Президента России Владимира Путина, который ведёт двухсторонний и многосторонний диалог с целым рядом стран - Китаем, Турцией, Бразилией, ЮАР, Казахстаном, Индией, Азербайджаном, Ираном и другими. Владимир Владимирович не стремится создать антиамериканские союзы, но ищет союза с теми, кто не приемлет политику диктата.

И данные шаги приносят результата, что наглядно видно по итогам Каспийского саммита. Руководство Турции уже серьёзно говорит о взаиморасчетах в национальных валютах. К этому Владимир Путин призывает партнеров не первый год. Теперь лёд тронулся.

Самое главное - нам в регионах нужно работать так, чтобы в самое ближайшее время на совершенно новый уровень поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!

фото - "Комсомольская правда"