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Главная причина детских смертей в мире — дорожно-транспортные травмы

Интервью с заместителем главного врача Сургутской клинической травматологической больницы Светланой Алиевой

Около 90 процентов детских травм — это результат непреднамеренных или случайных инцидентов. При этом ежегодно в мире от них умирает около 830 тысяч детей. Ежедневно — более двух тысяч. Такую статистику представляет Всемирная организация здравоохранения. Больше тысячи этих детей, по мнению специалистов, могли быть спасены, если бы для этого были приняты необходимые меры.

Травматизм в Югре в последние годы снижается. Однако по сравнению с другими регионами данный показатель в округе остается на высоком уровне. Если говорить о Сургуте, то наш город занимает лидирующие позиции по детскому дорожно-транспортному травматизму в регионе, превышая среднее значение более чем в два раза — 1,9 случаев травм на 1000 детей.

О чем говорит статистика, какие травмы получают при авариях, и как уберечь ребенка, корреспонденту портала siapress.ru рассказала заместитель главного врача Сургутской клинической травматологической больницы Светлана Алиева.

— С чем связано то, что в Сургуте так много детей получают травмы на дороге?

— В принципе, сейчас не прослеживается скачков в этой статистике: за 2017 год к нам в приемно-диагностическое отделение обратилось 94 пациента. Их число почти не меняется в последние годы. Но не нужно забывать, что статистика — это только цифры. Многие годы дети не умирали в больнице от полученных на дороге травм. А вот в прошлом году четверо скончались после ДТП. Двое из них поступили к нам из других городов, их травмы были несовместимыми с жизнью. При этом дети были пассажирами транспортных средств, то есть их вины в произошедшем нет.

Кроме того, Сургут довольно компактный. В травматологическую больницу можно быстро добраться из любой точки города, и благодаря доступности пациенты обращаются чаще. Ко всему прочему, наши специалисты проводят комплексные осмотры. Вот и получается, что несколько врачей нашли проблемы, зафиксировали их, и это определенно повлияло на статистику. В отдаленных местностях ниже заболеваемость, потому что чаще технологии не позволяют определить тот или иной недуг.

— А что касается общемировой ситуации с детским дорожным травматизмом?

— В возрастной группе от 9 до 17 лет первое место среди причин смерти занимают именно дорожно-транспортные травмы.

Среди маленьких детей, до 9 лет, эта проблема не так очевидна, потому что за малышами постоянно следят взрослые. В то время, как подростки ведут себя рискованно. А когда они становятся совершеннолетними и попадают за руль автомобиля, их манера езды часто оказывается очень опасной для них самих.

Всеобщая тенденция сейчас такова — количество дорожных травм снижается, а их тяжесть возрастает. Это говорит о том, что пострадавших быстро привозят в больницу, добольничная помощь оказывается качественно, но тяжелые травмы не оставляют им шанс оправиться.

— По некоторым показателям в Югре, как и в Сургуте, мы видим снижение количества детских травм. Кому сказать спасибо?

— Такая динамика, судя по докладам ВОЗ, развита в странах, где принят ряд ключевых законов и правил. В их числе нормы, обязывающие водителей включать освещение даже в светлое время суток. Огромную роль играет запрет на вождение в нетрезвом виде, использование детских удерживающих устройств, ремней безопасности, а также ношение шлема у мотоциклистов и велосипедистов. Это простые, но очень важные правила. Чтобы вы понимали:

ремни безопасности, например, снижают риск летального исхода при аварии на 60 процентов.

— Кстати, а какое место в машине самое безопасное?

— Исследования показывают, что это пассажирское сидение за водительским креслом.

— Нередки случаи, когда и сам ребенок выступает водителем, управляя велосипедом. Казалось бы, безобидный способ передвижения. Часто ли дети при нем травмируются?

— По стране показатель детского велосипедного травматизма растет. В Сургуте от общего числа повреждений после аварий велотравмы составляют 3 процента. Думаю, чем интенсивнее будет развиваться велоспорт, тем больше станет подобных травм. Тогда, соответственно, и поднимется обсуждение вопросов безопасности, начнут популяризировать шлемы и другие средства защиты, которые, вообще-то, должны использоваться априори.

— Какие травмы чаще всего получают при авариях на дороге?

— Первое место занимают черепно-мозговые травмы, второе и третье — травмы верхних и нижних конечностей. К самым тяжелым травмам, от которых погибают уже в больнице, относятся множественные, когда страдают голова, скелет и внутренние органы.

— Если мнение, что молодой организм лучше справляется с заболеваниями и быстрее реабилитируется. Это правда?

— Такое мнение сложилось скорее на опыте пожилых людей. Они, очевидно, уже имеют букет заболеваний, а их возможности выздоровления ниже из-за отсутствия сильного иммунитета и необходимых жизненных сил. Поэтому среди пожилых людей, в том числе после аварий, летальность гораздо выше.

— Как Вы считаете, детский травматизм — это только медицинский вопрос?

— Это скорее вообще не врачебная тема. К нам привозят уже пострадавших детей. Всегда, когда я говорю о данной теме, хочется напомнить: в любой детской травме виноват взрослые, в первую очередь родители. Они несут ответственность за свободное время детей, и то, насколько ребенок знаком с правилами безопасности. Если ребенок выпал из окна или его сбила машина, это означает, что именно взрослые не сумели уберечь его от травм. Например, зимой был случай: бабушка спускалась с внуком по лестнице в подъезде, поскользнулась и упала на малыша. Ребенок погиб. Фатально, но опять же, чья это вина?

— Существуют ли действенные методы решения проблемы детского дорожного травматизма?

— Да, они очень просты. Нужно быть внимательными, как родителям с детьми на дороге, так и водителям за рулем. Стоит чаще говорить с собственными детьми об их безопасности. А также очень рекомендую приобрести светоотражающие элементы для малышей.

Фото А. Андронова


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Сегодня в 17:09, просмотров: 143, комментариев: 0


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