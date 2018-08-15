Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России

США готовят новый пакет санкций, направленный не только против российских банков, корпораций, бизнесменов, но и против тех, кто с ними ведет бизнес. Полный перечень российских компаний есть в печати, и я не хочу пересказывать в сотый раз то, что все уже знают почти наизусть: названия компаний и фамилии людей. Главное в том, что всех их отрезают от долларовых расчетов, включая и расчёты по российским государственным облигациям.

Для высших менеджеров этих компаний лафа жизни на две страны кончилась катастрофой. Бедный Греф напрасно столько лет демонстрировал лояльность соседям по даче, не признавая Крыма. Не помогло. Вышвырнули Грефа с его банком с американского рынка и не посмотрели, что выбрасывают глубоко преданного им человека.

Российская финансовая система, ядром которой была связь с долларом, получила смертельный удар. И вопрос уже не в том, примут санкции такими или смягчат — эти не примут сейчас, примут другие завтра, суть не в этом. Топор подвешен, и он непременно упадёт на головы наших либералов. Их будут дожимать, закручивая тиски всё больше и давя на Трампа всё сильнее. Трамп очень слаб, несмотря на рейтинги популярности.

Истеблишмент США сжирает даже популярных президентов. Если Трамп переживёт ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс, он с высокой вероятностью не выиграет президентские выборы. Второй раз «глубинное государство» эту ошибку не допустит. И тогда преемник доделает всё то, что не доделает Трамп. Россию ждёт полная финансовая изоляция с запретом на импорт современного оборудования и экспорт нефти и газа. Впереди лекарства и продукты. Тот, кто в это не верит, не понимает происходящего.

Насколько силён шок в российских элитах от происходящего, показывает выступление Пескова. Это как начало Отечественной войны: все её ждали, а когда началась — не поверили. Думали — провокация. Оказалось — война. Помните наши военные доктрины? «На чужой земле и малой кровью! От тайги до британских морей Красная армия всех сильней!» В жизни получилось несколько иначе. И лишь благодаря тому, что отрезвление произошло быстро, врага остановили под Москвой через полгода.

Потому что натянутый оптимизм не вносит успокоения. Какая финансовая устойчивость, когда РУБЛЬ РУХНУЛ ТОЛЬКО ОТ ОЖИДАНИЯ САНКЦИЙ? Только от слухов об их приближении? Ничего ещё нет, только разговоры с неясными перспективами — а рубль на валютной бирже уже упал. Спекулянты, господствующие на бирже и держащие этот рынок, стали массово выходить из рублевых активов.

Песков всё же не Путин, и всё, что он говорит вне прямого цитирования, он говорит от себя лично. Это его трактовка и его аргументы. Все понимают — финансовая система была устойчивой, пока по ней всерьёз не били. «Непростые времена», о которых говорит Песков, были на самом деле довольно простыми — по сравнению с теми временами, которые грядут. Сейчас нам грозит не просто тотальная война. Нам грозит вторжение. Или ещё есть те, кто этого не понял?

Я недавно писал, что главной чертой советского бюджета было то, что он формировался в результате изъятия свободного нераспределённого остатка прибыли, возникавшего после распределения плановой прибыли предприятий по фондам, согласно установленным нормативам. Благодаря такой системе советский бюджет тянул не только СССР с его республиками, но и полмира вассалов и союзников. И лопнул СССР не потому, что надорвался финансово, а потому, что партноменклатура захотела приватизации. Так бы мы ещё и сегодня жили в этой системе.

Советская финансовая система была действительно очень устойчива, потому что была ограждена от влияния диверсий Запада. СССР всегда, всю свою историю жил в санкциях, но никто никогда этого не ощущал. Нынешние же санкции все мгновенно чувствуют на себе — колебания рубля вызывают скачки цен и риск банкротства банков. Бюджет страны зависим от доходов от экспорта сырья и сбыта российских облигаций. Неверно считать, что санкции ударят лишь по карману банкиров и топ-менеджеров. Ударят, но и по тому, что в СССР называлось «народное хозяйство», ударят не меньше. Слишком мы зависимы от импорта и от доллара.

Я это к тому пишу, что третий шаг в сторону перевода в бюджет аналога советского свободного остатка прибыли мы уже сделали. Государство заберёт у металлургического и химического бизнеса 500 миллиардов рублей в госбюджет. Просто так, безо всяких налогов. Советник президента Андрей Белоусов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором указал, что в металлургии и химии за 2017 год скопились сверхприбыли, возникшие из-за ценовой конъюнктуры, а не в результате действий руководства компаний.

Конъюнктурное превышение над средней ценой было 20,8%. Поскольку у нефтяников изымают в бюджет сверхдоходы в виде ренты, то почему этого не сделать с металлургами и химиками? Путин согласился и на письме Белоусова поставил резолюцию «Согласен». Это уже социалистическое перераспределение государством прибыли частных капиталистических предприятий. НЭП в чистом виде.

Либералы грустят — нехорошо, говорят, не по-нашему это, не по-рыночному. Акционеры недополучат дивидендов. Но какие сейчас могут быть дивиденды, когда страна в войне?

Как Китай под социалистические лозунги строит капитализм с китайской спецификой, так Россия под либеральные лозунги начнёт строить госкапитализм с большой социалистической составляющей — с российской спецификой. И это не вопрос вкуса, это осознанная необходимость. Иначе просто не выжить. Основы новой системы заложит Владимир Путин в процессе борьбы за исполнение майских указов в условиях острой геополитической напряжённости.

На либеральную риторику власти не стоит обращать никакого внимания — это риторика прикрытия. Обычная дымовая завеса для успокоения тех, кого будут постепенно отстранять от власти и собственности. Хотят этого или нет, Россия уже встала на этот путь и сойти с него не сможет. Крах либерализма в виде его финансовой системы неизбежен, и в ближайшие годы она будет постепенно демонтирована и изменена. Глобальный кризис своими всплесками этому только поможет. Тенденция обозначена и может менять лишь скорость, но не направление. Исходить будут из той реальности, которую нам создадут наши враги.

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