Статья дня: Не на ваши пенсии

Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов, который отвечает за повышение пенсионного возраста, оказался соседом голосующего за это повышение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Гнездо на Патриарших

В своих желаниях надо быть осторожнее. Сколько раз пожилые люди говорили чиновникам: «Попробуйте прожить на нашу пенсию». Вот чиновники и живут. И живут неплохо. К примеру, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов свил себе семейное гнездо прямо на Патриарших, в жилом комплексе «Мастер и Маргарита».

Вентилируемый фасад, облицованный керамогранитом и природным камнем, парадные лестницы, колонны, французские балконы – это для зевак. А для жильцов: подземный паркинг, бесшумные лифты, три поста охраны, на этажах – специальные комнаты для мытья собак... В общем, все, чтобы не отвлекаться от забот о простом народе.

В доме всего 26 квартир, и Дроздов приземлился, разумеется, под самой крышей: на шестом этаже здесь у него есть небольшой пентхаус. Ну как небольшой – 335,5 кв. м. И если бы он решил его продать, при цене квадратного метра в этом доме порядка полутора миллионов рублей заработал бы около полумиллиарда. Вполне хватит, чтобы получать среднероссийскую пенсию 35 тысяч лет.

Впрочем, Дроздов – не единственная знаменитость этого ЖК. Без малого 15 лет тут живет и Вячеслав Володин, под руководством которого Госдума в первом чтении уже одобрила повышение пенсионного возраста. Правда, у Володина и квартира вдвое меньше, чем у Дроздова, и живет он тремя этажами ниже. Но все равно – соседи. Так что им и кроме пенсий есть о чем поболтать. Пару лет назад тут, скажем, несколько квартир залило талым снегом (так сказано в отчетах ТСЖ), а еще какая-то свинья бросает в мусоропровод отходы без пакета (приходится тратить общие деньги и четыре раза в год проводить дезинфекцию от тараканов и дератизацию от крыс). Кто бы это мог быть?

«Собеседник» в частном порядке лично наведался с инспекцией в «Мастера и Маргариту», но ни крыс, ни тараканов там не встретил. Вероятно, просто был разгар рабочего дня.

– У нас тут вообще спокойно, соседей почти не видно, – пояснила домработница одной из квартир.

Не обнаружилось в комплексе и обещанного рекламой тренажерного зала с бильярдной. Вместо них почти все жильцы наведываются в тайский массажный салон на первом этаже, где есть особые программы тайского массажа для мужчин. Работающие в салоне профессионалки из Таиланда обещают всего за час сорок так отмассировать рефлексогенные зоны клиентов, что активное долголетие им точно будет обеспечено. Володину и Дроздову стоит прислушаться. Тем более что самая дорогая процедура стоит всего 13.500 рублей. Даже меньше размера средней пенсии.

Позвали Козлова в фонд

Формально квартира Дроздова на Патриарших с 2009 года принадлежит его детям и жене, Ольге Демчинской. Сам Дроздов лишь за год до новоселья перешел в Пенсионный фонд из Минфина и денег на такое приобретение заработать на госслужбе никак не мог. Демчинская тоже бизнесом не занималась. Свою предыдущую квартиру, на Долгоруковской, Дроздов переписал на мать. Откуда деньги?

А теперь интересное. Как выяснил «Собеседник», с начала 2000-х годов Ольга Демчинская получала доход в инвестиционной компании «Риком-Траст», предоставляющей брокерские услуги. Вряд ли муж подкидывал ей инсайдерскую информацию (это же незаконно!), но на фондовой бирже женщина играла вполне успешно. В 2004-м она, например, «от реализации акций и ценных бумаг» заработала, по налоговым отчетностям, больше 65 миллионов рублей. Тогда как руководитель и собственник «Риком-Траста» Николай Козлов в том же году, по данным налоговой, получил лишь 153 тысячи.

Впрочем, Козлов тоже не остался внакладе. Возглавив Пенсионный фонд, Дроздов устроил его... своим заместителем, который курирует как раз инвестирование пенсионных накоплений. Судя по тому, что на пенсии «денег нет», инвестирование протекает не так чтобы очень. Зато у «Риком-Траста», основным учредителем которого по-прежнему остается Николай Козлов, все вполне. С год назад здесь, словно предчувствуя нынешнюю реформу, запустили особую программу пенсионных накоплений 4D и потирают руки: чем позже человек уходит на отдых, тем больше он им заплатит.

– Я не жду сильного притока средств в НПФ – последним, по сути, нечего предложить клиенту, кроме облигаций федерального займа, рынок которых сегодня и так заметно перегрет, – пояснил «Собеседнику» глава аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев. – Но мы, в отличие от НПФ, можем в этом смысле позволить себе немного больше. Ждем притока клиентов и роста спроса на программу 4D как раз по причине большей диверсификации инструментов, в которые можно инвестировать.

Правда, на вопрос, насколько активно эти надежды подпитывает Пенсионный фонд, руководство которого так тесно связано с «Рикомом», Абелев отвечать уже не стал, посоветовал обратиться к его руководству. Но и от руководства инвесткомпании ответа мы не дождались. Пока остальные россияне пытаются смириться с мыслью, что им придется впахивать лишние пять, а то и восемь лет, в руководстве Пенсионного фонда готовятся подсчитывать новые прибыли. Чтобы, вероятно, купить себе очередной пентхаус. Видимо, слова «Попробуйте прожить на нашу пенсию» некоторые воспринимают слишком буквально.

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