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​Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток// ОБЗОР СИА-ПРЕСС

teensafe.com
teensafe.com

На днях российские суды вынесли два приговора жителям Орла и Курска за сообщения в интернете, имеющие признаки оправдания терроризма. Первый получил пять лет лишения свободы, а второй — 3,5 года колонии общего режима.

По официальным данным Судебного департамента Верховного суда РФ по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в 2015 году были осуждены 378 россиян, в 2016 — 395, а в 2017 — 461.

По подсчетам информационно-аналитического центра «Сова» 96 процентов дел об экстремизме касались постов в сети. Почти всех фигурантов судили за репосты, и только в нескольких случаях речь шла о собственных публикациях осужденных.

Причем большинство репостов были сделаны во «ВКонтакте». Вероятнее всего именно поэтому руководство соцсети анонсировало возможное введение дополнительной защиты своих пользователей. Профили могут стать полностью приватными с возможностью просмотра только для друзей, а из общего доступа будет скрыт список лиц, сделавших репост той или иной записи. Сейчас эксперты смотрят на нововведение со скепсисом, так как считают, что те не исправят ситуацию, пока «ВК» не перестанет активно сотрудничать с силовиками.

Фото: scoopnest.com

В Сургуте и Югре правоохранительные органы также мониторят записи и комментарии пользователей соцсетей.

За семь месяцев этого года сургутские полицейские выявили три случая административных правонарушений по ст. 20.29 КоАП (Производство и распространение экстремистских материалов) и одно по ст. 5.26 КоАП (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Выделить нарушения конкретно за репосты в полиции не могут.

По ст. 282 УК РФ в 2017 году в Сургуте к ответственности были привлечены три человека, и с начала этого года также заведено три уголовных дела.

СИА-ПРЕСС решил сделать обзор некоторых случаев, когда сургутяне и жители других городов Югры были осуждены за запретные действия в соцсетях (данные из открытых источников).

2018 год

  • 13 августа житель города получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Он на своей странице в «ВК» в открытом доступе для других пользователей разместил текст и видео, направленные «на возбуждение вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, не относящиеся к славянскому этносу».
  • В мае житель Нижневартовска получил один год лишения свободы условно, с испытательным сроком на десять месяцев. Мужчина с 2014 по 2017 год на своей странице в соцсети публиковал видео, на которых высказывал свое негативное отношение к лицам определенной национальности. Также в своих постах вартовчанин призывал к вражде и говорил о превосходстве одной социальной группы над другой.
  • В марте за размещение экстремистского контента на своей странице в «ВК» приговор был вынесен 25-летнему сургутянину. Молодой человек открыто публиковал фото и видео, пропагандирующие националистические идеи. Причем сургутянин признался, что экстремистских взглядов уже давно не придерживается, а материалы просто забыл удалить. Ему дали один год условно с испытательным сроком.

2017 год

  1. В октябре 35-летняя сургутянка получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год за комментарий в «ВК». В нем женщина оскорбила людей определенной национальности. Судили ее по ст. 282 УК РФ.
  2. В апреле 23-летний житель Сургута был привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов по ст. 20.29 КоАП РФ, которые он разместил на своей странице в «ВК». Суд назначил ему шесть суток административного ареста.
  3. В мае житель Нижневартовска получил три года лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Он создал в «ВК» страницу пользователя, где с 2014 по 2016 годы размещал информацию пропагандистского характера, в которой «присутствовали высказывания, обосновывающие необходимость вражды, в том числе применения насилия, публичные призывы к уничтожению людей определенной национальности».

Кстати:

Институт общественного мнения «Анкетолог» провел исследование, согласно которому 29 процентов опрошенных россиян считают уголовные преследования за публикации, репосты и лайки экстремистских материалов в соцсетях оправданными. 63 процента думают, что публикации в соцсетях могут повлиять на уровень экстремизма в обществе.

Политику государства по борьбе с экстремизмом в интернете поддерживает 78 процентов респондентов.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 123, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 11:39
Мда, с одной стороны нужно бороться с экстремизмом, кто против?
С другой стороны, надо выполнять план по выявлению публикаций экстремистской направленности.
Реальных экстремистов трудно вычислить, они не дураки всяко, а вот людей не понятно кум себя возомнивших, высказывающих то, что многие говорят на кухне дома в полголоса - полно. Вот их то излавливают наказывают и выполнят план!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:04
Да, с одной стороны нужно бороться с экстремизмом. С другой стороны все помнят, во что превращается борьба с врагами народа.
Осталось подкорректировать малость.
Возбуждение ненависти либо вражды в отношении правительства РФ, а равно унижение человеческого достоинства его членов…

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