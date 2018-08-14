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Рубль встретил 2024 год и пошел дальше

Поднявшись выше 68 рублей за доллар США, рубль оказался в 2024 году. Если судить по последнему прогнозу Минэкономразвития, именно столько – 68 рублей за доллар США – должен был составить среднегодовой курс в … 2024(!) году. Сегодня, в августе 2018 года, такой «ориентир» говорит только об одном: правительство не представляет, куда катится рубль.

Кстати, куда он катится? Где предел падения? – А нет такого предела. Можно говорить о том, какой границы, допустим, он достигнет уже в 2018 году, но фантазировать на тему, что есть какой-то железобетонный барьер, ниже которого он точно не опустится, не стоит. Это только на словах экономика российская устойчиво растет. Нет такого роста, а есть ситуация между ростом и падением, такое болтание. У такой экономики по определению не может быть сильной валюты.

Сильная экономика – сильная национальная валюта. Слабая экономика – слабая национальная валюта.

У слабой экономики могут быть периоды, когда курс национальной валюты может укрепляться, но все это, как правило, носит временный, спекулятивный, конъюнктурный характер. Российская экономика это демонстрирует в полной мере.

И когда сегодня слышишь заявления о том, что у властей есть все возможности для обеспечения финансовой устойчивости, то есть и устойчивости курса рубля, хочется спросить: ну и что же не используются эти самые возможности? Или то, что происходит с рублем – это демонстрация финансовой устойчивости?

Нет таких возможностей. Нет, потому что экономика слабая. Нет, потому что налоговая нагрузка растет. Нет, потому что санкции усиливаются и противопоставить им нечего.

Это Китай, который по экономической мощи стал равен США, может попытаться противостоять им в торгово-экономической борьбе, и то юань отступает перед долларом США. Россия, увы, не сможет, потому что размер ее экономики раз в 8-9(!) меньше американской.

Новые санкции США (уже надо уточнять, какие «новые» имеются в виду, там ведь очередь образовалась) способны очень серьезно понизить курс рубля. Тут еще возникает, знаете, такой эффект резонанса, когда одни санкции наслаиваются на другие. Увы, не только в физике есть такой эффект, в экономике он тоже работает.

И все-таки самые неприятные для рубля возможные санкции – это санкции в отношении суверенного российского долга – возможный запрет американцам покупать российский облигации. Потому что это разрушает спекулятивный механизм керритрейда, благодаря которому рубль в последние 2-2,5 года действительно был достаточно устойчив и даже укреплялся.

Что такое керритрейд? – Это когда те же доллары меняешь на рубли, покупаешь российские облигации, потом их продаешь через некоторое время с хорошей доходностью и вырученные рубли меняешь теперь уже на доллары США. Все это поощрялось нашими властями, иностранные покупатели российских облигаций (кстати, некоторые из них только номинально были иностранцами) были вне себя от радости, что можно таким образом обеспечивать долларам рублевую доходность. Недаром доля иностранных держателей российских облигаций некоторое время назад существенно превысила 30%, побив все рекорды.

Теперь, если будут введены санкции против российского суверенного долга, этот механизм искусственного завышения курса рубля будет разрушен.

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Сегодня в 16:46, просмотров: 159, комментариев: 0


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