В пойме Оби опять всплыл самострой

В сургутской думе прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала Пойма-2 на Югорском тракте. Документ разрабатывался по заказу ООО «Новотех-МБ» и предполагал появление на берегу реки комплекса спортивных зданий. И если их наличие вопросов не вызвало, так как в квартале и так должны были размещаться спортивные объекты, то появление в проекте недостроенного здания недалеко от торгового центра «Сургут Сити Молл», о котором портал siapress.ru писал в прошлом году, думу насторожило.

Некоторые депутаты во время обсуждения даже заявили о возможном конфликте интересов между заказчиком проекта планировки и владельцем самостроя. Это и раньше было секретом полишинеля – простой поиск в интернете быстро показывает, что у ООО «Новотех-МБ» и ООО «Спецремтехника», являющейся собственником здания, одни учредители.

Эта история началась еще в 2011 году. Тогда администрация выдала участок земли на Югорском тракте в двухлетнюю аренду «Спецремтехнике» под строительство выставочного комплекса и подстанции. Однако уже через год чиновники обнаружили там недостроенное высотное здание, на которое не было никаких документов. При этом, по словам представителей компании, эскизный проект земельного участка был утвержден чиновниками, а все работы на нем — признаны законными. Однако спустя какое-то время в администрации города посчитали стройку нелегальной и начали судиться со «Спецремтехникой». Процессы в судах разных уровней идут до сих пор.

Спустя несколько лет, в 2015 году уже компания «Новотех-МБ» обратилась к городским чиновникам с предложением за свой счет разработать проект планировки и межевания квартала Пойма-2. Странным выглядит тот факт, что чиновники этот проект поддержали, несмотря на то, что заказан он был теми же людьми, с которыми администрация судится уже несколько лет.

Однако представитель ответчика, один из учредителей «Спецремтехники» (и, соотвественно, «Новотех-МБ») Владимир Трифонов уверен, что с юридической точки зрения конфликта интересов здесь нет.

«Предприятие, которое строит здание, и которое заказало проект планировки и межевания – это, все-таки, два разных юридических лица. Хотя, как я понимаю, сомнения вызывает тот факт, что в двух компаниях совпадают учредители. Но с точки зрения градостроительного кодекса здесь нет ничего предосудительного. Заявка на разработку проекта планировки и межевания может подаваться в интересах инвестора, который что-то строит на этой территории», – прокомментировал ситуацию Владимир Трифонов.

При этом есть вполне цивилизованный способ разрешения конфликта, уверен депутат Владимир Болотов. Нужно всего лишь продать «Спецремтехнике» участок земли под зданием.

«В Сургуте много зданий, который возникли таким же не совсем легальным способом. Но задайте себе вопрос: если мы поступим согласно букве закона и снесем их все, выиграет ли город от этого? Я полагаю, что нет. – объясняет Владимир Болотов. – Если не ошибаюсь, в том здании должна быть гостиница. Отели же нужны городу, так? Поэтому нужно просто создать механизмы, чтобы можно было узаконить часть таких постройки и устранить массу конфликтов. В данном случае можно просто продать застройщику землю под зданием по рыночной цене. Ну и строже относиться к выдаче участков без конкурса».

Такой вариант был бы возможен, если бы не законодательные ограничения, уверяет Владимир Трифонов. По его словам, если здание не достроено, то участок под ним нельзя выкупить.

«Мы уже обращались в администрацию с просьбой продать нам участок, но там нам сказали, что это нельзя сделать из-за ограничений в Градостроительном кодексе. Пока строительство не завершено, землю под зданием приватизировать нельзя. А достроить мы не можем из-за судебных разбирательств», – рассказал siapress.ru Владимир Трифонов.

Это уже не первый случай, когда компании, аффилированные с владельцами «Новотех-МБ» оказываются в центре скандала. Первый произошел еще в 2013 году, когда депутаты Сургута заподозрили фирму «СеверСтройМонтаж» в том, что она под видом углубления дна реки Бардыковка занималась гидронамывом песка под будущие автомобильные центры. В результате этих работ под водой оказалась рекреационная зона, где было запрещено любое строительство.

Второй скандал себя долго ждать не заставил и был очень похож на то, что происходит сейчас в квартале Пойма-2. Уже в следующем году в коттеджном поселке в центре Сургута «СеверСтройМонтаж» построили четырехэтажное здание в зоне, где нельзя было возводить ничего выше трех этажей. Сразу после этого застройщик попросил перевести часть земли в зону для строительства коммуникаций, в чем городские депутаты ему отказали.

На лицо довольно стандартная для Сургута ситуация, когда есть абсолютно цивилизованный и простой путь решения проблемы, но вместо того, чтобы идти по нему, городские власти и бизнес выбирают вариант варварский. С одной стороны, есть администрация Сургута, которая сначала не может предотвратить появление самостроя, а потом с упорством, достойным лучшего применения, пытается с самовольным строительством бороться. С другой стороны, есть недобросовестный бизнес, который привык решать вопрос с узакониванием своих проектов уже постфактум, грубо нарушая при этом градостроительные нормы.

План, вроде бы ясен – выработать в рамках муниципального законодательства возможность продажи по рыночной цене участка земли под недостроенным зданием. В этом случае администрации не пришлось бы несколько лет судиться с предпринимателями.

Вместе с этим необходимо ужесточить требования при выдаче земельных участков без конкурса с возможностью их изъятия в случае нарушений законодательства. Ну и предпринимателем стоит прекратить гнаться за прибылью по законам 90-х, наплевав на все писанные и неписанные нормы. Но это путь цивилизованного бизнеса. А у нас пока нецивилизованный.

Это первый материал в рамках цикла «Нецивилизованный бизнес в Сургуте». Выход следующих статей на портале siapress.ru ждите в ближайшее время.