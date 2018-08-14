Под сибирским парусом

Сургут переводится как «Рыбное место». Об этом знает каждый местный житель. А вот о том, что у нас в городе есть яхт-клуб, к сожалению, знают немногие. Еще двадцать лет назад группа единомышленников объединилась и открыла свой собственный клуб по интересам. А позднее при помощи инициативной молодежи на его базе были организованы кружки для подростков.

Долгое время мне казалось, что интерес к парусному спорту у горожан пропал, и такого направления деятельности уже не существует. Каково же было мое удивление, когда узнала, что прогулки на яхте по Оби проводятся как раз при поддержке нашего городского яхт-клуба.

Во время двухчасовой прогулки под парусом мне удалось пообщаться с сопровождающим Юрием и задать ему несколько вопросов.

— Когда вы начали заниматься парусным спортом?

— В парусном спорте я с раннего детства: с четырех лет отец брал меня с собой в яхт-клуб, но тогда это было больше игрой. Когда мне исполнилось семь, я стал относиться к парусному спорту более осознанно: сам шкурил, красил, подклеивал яхты.

Раньше в нашем городе был спортивно-технический центр «Прогресс». На его базе были организованы кружки для подростков: мотокросс, картинг, кружок аэромоделирования, «Умелые ручки», кружок кройки и шитья, фотокружок. Все это было в одном центре, и для молодежи существовал выбор. Сейчас досуг детей организовывается больше на коммерческой основе. Получается, что данные направления для молодежи являются недешевыми.

— Скажите, а коммерческие прогулки помогают окупить содержание яхт?

— Мы организовываем выезды на яхте больше с целью рассказать о себе, о своей деятельности. Небольшая прибыль, конечно, есть, но практически все это лишь окупает расходы.

Есть свои нюансы в любом деле. В нашем бизнесе нужно предусмотреть расходы на обслуживание, хранение в зимний период. Раньше у нас была база на Черной речке, либо мы зимовали на базе «Калинка». Сейчас территория «Калинки» перешла в частную собственность. С каждым годом аренда баз для хранения суден становится все дороже, приходится постоянно искать альтернативные варианты.

— Какие есть ограничения на прогулки по Оби?

— В принципе, никаких ограничений нет: катаем взрослых, берем на борт и деток, но разумеется под присмотром старших. У нас есть детские жилеты, чтобы прогулка была безопасной. Мы не организовываем длительных прогулочных маршрутов. В среднем прогулка на яхте занимает не более двух часов.

— Какая вместительность яхты?

— Яхта рассчитана на команду из шести человек. Если далеко уходить, то в каюте предусмотрено шесть спальных мест. Яхта немного переоборудована. Первый хозяин начал строить ее в год, когда у него родилась дочь, а когда девочке исполнилось восемнадцать лет, яхта спустилась на воду. Такой вот символизм. К сожалению, у человека возникли проблемы со здоровьем, и он не смог продолжить заниматься парусным спортом. Через яхт-клуб удалось найти нового владельца для яхты, так что парусник продолжил ходить по Оби.

— Какой средний возраст участников клуба?

— По-разному. Есть люди, которые начинают заниматься парусным спортом после выхода на пенсию, или люди, у которых яхта уже есть. Раньше все было проще, теперь же для управления судном необходимо пройти обучение, и только после этого выходить на воду.

— А что делать тем, у кого пока нет яхты?

— Нужно начать с малого. Любой желающий может прийти и покататься. Пройти под парусом и прочувствовать всю атмосферу на себе. Если заинтересует, то можно пройти обучение. Наш клуб плотно сотрудничает с учебным центром «Нова», где можно изучить теорию, на практике попробовать управлять судном. Мы всегда готовы принять в наши ряды активную целеустремленную молодежь, радеющую за общее дело.

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