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Три простых шага для ВКонтакте

«Реформа приватности» вообще пока не очень понятно, как поможет. Если бы МРГ действительно хотела бы изменить сложившуюся людоедскую практику, она могла бы это сделать давным-давно

Пиарщики усмановского холдинга Мэйл.Ру Групп (далее — МРГ) находятся в состоянии легкой истерики: общественное мнение вполне справедливо обратило, наконец, внимание на то, что почти 100% уголовных дел о посадках за репосты приходится на пользователей соцсети ВКонтакте, и что все эти дела были бы попросту невозможны без крайне активного, чтобы не сказать, инициативного сотрудничества МРГ с террористами из «центров Э» по всей стране.

Все больше звучит призывов «выпиливаться из ВКонтакте», и, видимо, это не только призывы, но и уже какая-то весомая статистика — иначе МРГ не выпустила бы поспешного пресс-релиза, призывающего перестать судить за репосты, и не анонсировала бы «самой масштабной реформы приватности».

Но пресс-релиз — это лишь слова; слова Усманова мало что стоят. А «реформа приватности» вообще пока не очень понятно, как поможет. А между тем, если бы МРГ действительно хотела бы изменить сложившуюся людоедскую практику, она могла бы это сделать давным-давно тремя простейшими шагами.

Их, кстати, сделать не поздно и сейчас: без всяких пресс-релизов и дорогостоящих реформ.

Шаг 1. Публичность. Упыри любят темноту и очень не любят свет. Самая простая практика, которая ничего не стоит и которая применяется всеми крупными ИТ-компаниями: публикация сведений о запросах от правоохранительных органов. Сколько, каких типов, в каких регионах. Сколько удовлетворены, сколько нет. МРГ почему-то этого не делает, а вот, скажем, Twitter делает. И при этом МРГ, почему-то, удовлетворяет чуть ли не 100% запросов, а Twitter — 0%. Сам факт того, что запрос будет публичным, заставит кого-то из эшников искать других путей; статистика по регионам позволит заблаговременно выявлять локальную кампанейщину, подобную алтайской, привлекая внимание общества, прессы и адвокатов и т.д.

Шаг 2. Информирование. Всем политическим активистам знакома красная плашка-предупреждение от Google: «кто-то, возможно, государственные хакеры, пытается получить доступ к вашей почте, пожалуйста защитите учетную запись». А банки часто предупреждают своих клиентов о том, что их счетами заинтересовался надзор. Есть миллион способов проинформировать пользователя таким образом, чтобы не нарушить «тайны следствия» даже формально — но дать ему понять, что в отношении его учетной записи проводятся какие-то действия или проверки, запрошена какая-то информация. И уж тем более никто не мешает, скажем, проинформировать всех пользователей, репостнувших определенную запись, о том, что в отношении одного из тех, кто ее репостнул, возбуждено дело.

Шаг 3. Защита. Постановление следователя — не истина в последней инстанции. На этом постановлении — на нем самом — всегда черным по белому написано, что оно может быть обжаловано в таком-то суде и в таком-то порядке. Но МРГ предпочитает этого не замечать, и услужливо задирать хвост перед каждым районным ментом. А всего-то лишь достаточно железного правила: обжаловать 100% таких входящих постановлений. Требовать доказательств того, что имеются действительно веские основания для получения запрашиваемой информации — а не потому что левой ноге эшника так захотелось. И дело тут не в том, что «суд разберется» — мы все знаем про российский суд — а в повышении «входного барьера». Сейчас для эшника запрос во ВКонтакте — самый простой и дешевый способ «сделать палку», ведь готовый материал для возбуждения уголовного дела принесут на блюдечке с голубой каемочкой в кратчайшие сроки. А если он будет знать, что придется обязательно идти в суд и что-то доказывать, что история затянется на месяцы, и что он потратит кучу своего бесценного рабочего времени, которое иначе бы могло быть с пользой направлено на просмотр порнухи там же ВКонтакте — так он изменит свою модель поведения и будет искать другие пути.

Публичность.
Информирование.
Защита.

Если МРГ на самом деле не наплевать на своих пользователей, как она пытается сейчас рассказать в своих пресс-релизах.


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Сегодня в 08:59, просмотров: 182, комментариев: 0


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