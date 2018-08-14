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В отрыве от земли

Власти Сургута раздумывают, где взять 1500 земельных участков для льготников, чтобы исполнить распоряжение правительства Югры

Фото: И.Швец
Фото: И.Швец

В Югре расширен список получателей земельных участков. Соответствующие поправки в закон №26-ОЗ «О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО-Югре» были внесены еще в мае, и касались они изменений порядка и условий получения земельных участков для садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. Новость была опубликована на официальном сайте правительства Югры в конце июля.

Земли есть, участков — нет

Казалось бы, новость хорошая, но как только с нее спал флер позитива, ему на смену пришел закономерный вопрос: а имеется ли в округе достаточное количество участков, которые можно будет раздать этим десяти вышеназванным новым категориям граждан?

Речь ведь идет не о двух сотках земли где-то в глубокой тайге (такого-то в Югре – завались), а о нормальных участках, обеспеченных инженерно-транспортной инфраструктурой. Туда должны быть проложены дороги, проведена электроэнергия, газ, вода, должна быть обустроена канализация.

«Генпланом новые участки предусмотрены, но для того, чтобы их сейчас обеспечить всей необходимой инфраструктурой, нужно потратить миллиарды рублей, которых на сегодняшний день в бюджете просто нет, — рассказал корреспонденту портала siapress.ru депутат думы Сургута Владимир Болотов. — Вот и получается, что у нас администрация города ищет эти участки точечно, но таковых имеется десяток, ну, полтора десятка от силы. А вот те участки, которые запроектированы массово, предоставить сейчас нет никакой возможности».

В городе все плохо

Информационный портал siapress.ru направил запрос в администрацию Сургута и получил довольно обширный ответ от департамента архитектуры и градостроительства. В нем сказано, что до 2019 года запланировано предоставить 46 земельных участков, расположенных в поселке Таежном. Однако с ними не все так просто: «Работа <…> в поселке Таежном в настоящее время приостановлена ввиду того, что земельные участки обременены инженерными сетями, их охранными зонами, конструкциями разрушенных строений, огородами и ограждениями, безосновательно организованными жителями поселка», — сказано в ответе администрации.

Все бы это можно было стоически перетерпеть и исправить, вот только этих 46 участков будет несколько маловато, ведь по состоянию на 2018 год в Сургуте на учете по предоставлению земли под одно только ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) значится 1652 семьи.

Справедливости ради стоит отметить, что город в будущем планирует сформировать еще 1454 участка в Северном жилом районе, но перед этим туда нужно проложить подъездные пути и сети электроснабжения. Такие работы обойдутся в более чем полтора миллиарда рублей.

В районе все хорошо

Мы поинтересовались у Владимира Болотова, как дела со свободными участками обстоят в Сургутском районе (мало ли, может, льготникам гораздо легче и выгоднее будет прописаться где-нибудь в Барсово, чтобы получить положенную им землю?). Депутат ответил, что, насколько ему известно, ситуация в районе схожа с городской, но там в дополнение ко всему прочему есть еще одна проблема: фактически весь Сургутский район находится на территории месторождений, и, соответственно, любое массовое строительство должно будет пройти серьезный процесс согласования с нефтяниками.

Мы направили запрос в администрацию Сургутского района, и ответ за подписью директора департамента строительства и земельных отношений Арсения Рянского немало нас удивил: «Информация о том, что расширен перечень льготных категорий граждан – получателей земельных участков отсутствует». На все остальные вопросы, касавшиеся, например, количества льготных семей, стоящих на учете, власти Сургутского района не отреагировали.

Для прояснения ситуации пришлось связаться с заместителем начальника управления по земельным ресурсам Натальей Поповой. Во время телефонного разговора она пояснила, что в мае в ОЗ №26 «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» никаких изменений не вносилось, и никакие категории получателей не расширялись.

«26 окружной закон — это земельные правоотношения, он не регулирует категории получателей [участков, — прим. авт.]. Поэтому, возможно, что-то было неправильно истолковано».

Но неправильно истолковано кем? С учетом того, что именно об этом законе идет речь на официальном сайте администрации Югры.

Округу все равно

Корреспондент siapress.ru на всякий случай связался начальником управления земельных отношений департамента управления госимуществом Югры Юрием Якубенко, чтобы узнать у него, о каком «неправильном истолковании» говорила Наталья Попова. Он сообщил, что комментировать действия местных властей не может, однако с законом (а вернее с поправками к нему) никакой ошибки нет. Изменения были внесены, категории граждан действительно расширены.

В общем, непонятно, каким образом администрация Сургутского района будет разбираться со своими льготниками, которых благодаря поправке в законе сейчас стало гораздо больше. Но пока власти заняли весьма удобную (и вместе с тем сомнительную) позицию игнорирования окружного законодательства. Чем это обернется, кто окажется правым, а кто — нет, покажет время.

Но вернемся к Сургуту. Здесь-то изобилие льготников давно признали вполне очевидной проблемой. Представители администрации сообщают, что ими неоднократно были инициированы обращения о выделении дополнительных объемов финансирования из бюджета АО на 2018-2020 гг.

«Все должны понимать, что бюджеты муниципальных образований за счет собственных доходов формируются максимум процентов на 25. Все остальное поступает из округа, — говорит Владимир Болотов. — Когда к нам поступает информация, что приняли закон, указ, или что-то еще, у нас возникает вопрос: а каковы схемы реализации? Нам приходит ответ – изыщите дополнительные ресурсы. Но эти ресурсы – их же нельзя до бесконечности изыскивать».

В общем и целом, ситуация сейчас довольно безрадостная. Указ есть, путей его исполнения — нет. Сколько на это потребуется времени, пока неясно. Руками разводят и чиновники, и парламентарии. Ну а семьям, которым положены участки, ничего не остается, кроме как набраться терпения и просто ждать своей очереди.


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14 августа в 07:08, просмотров: 720, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
не нравится
14 августа в 07:47
Вдоль газопровода. Он длинный. Всем хватит
Вольдемар
не нравится
14 августа в 08:25
Не забывайте что это Север и земельный участок здесь на 90% будет использоваться как дача.Так если смысл городить огород, искать участки, тратить миллиарды на дороги и коммуникации? Дешевле купить готовые дачные участки вместе со всеми постройками и раздать льготникам
Швондер
не нравится
14 августа в 08:40
Точняк. Те, что в зоне затопления газопровода. Они будут чсчасщливы их продать()))
Вольдемар Швондер
не нравится
14 августа в 10:16
туда цыган надо заселить, а не в газопроводе махом дырок навертят)))
Мономах
не нравится
15 августа в 21:16
Откуда потом многодетные денег возьмут на строительство? Непонятно! Дайте людям компенсацию, пускай еще по комнатке детской прикупят , и ладушки!

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