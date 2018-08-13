Запрос на нестабильность

Почему общество с алчностью стервятников набросилось на сюжет о бракоразводном процессе Петросяна-Степаненко? Почему главные сюжеты теленовостей – о танках, ракетах, боевых операциях и военных угрозах? Почему первые лица государства в основном делают свои публичные выступления о конфронтации с кем-то и противостоянии чему-то, большинство их тезисов пронизаны тревогой и мыслями о неустойчивости положения (людей, народа, страны, мира)? Как же тезис о пресловутом запросе общества на стабильность – главный тезис нашей власти? «Людям не нужны потрясения», «народ хочет спокойствия»…

Но что же получает «не желающий потрясений» народ? Скандалы, интриги, расследования – о частной и все чаще интимной жизни звезд вперемежку с окопавшимися по периметру нашей границы бандеровцах и прочих агрессорах, о внутренних врагах, обменивающихся опасными, подрывающими государственную стабильность, репостами… Как это все вяжется с курсом на «стабильность»?

А никак. Давно нет никакого запроса на стабильность.

Народу нужны изменения – какие-то в экономической политике, какие-то – в политических процессах, какие-то – в социальной и культурной сфере.

Возможно, народ имеет запрос на политические реформы – пока социологи на сей счет молчат. Чтобы народ не лез со своим «запросом на нестабильность» куда не надо, ему, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, «подбрасывают» пищу для ума – в виде Петросянов, больного раком Кобзона, бесконечной Пугачевой-Галкиной и, кому «посерьезнее», многочисленного желтушно-политиканского трэша. Пока народ бросается на эту кормежку.

А вот когда насытится, в ход придется пускать другой балласт. Какой только?

Ведь ничего нового мы не наблюдаем: якобы сытость и довольство людей сменились апатией, которая, в свою очередь, постепенно трансформируется в недовольство. Недовольство рано или поздно выльется в протест – необязательно уличный. Протест может выражаться в откровенно презрительном отношении к выборам, в активной критике властей в соцсетях или хотя бы в возрождении кухонных посиделок. В любом случае социологи зафиксируют эти изменения в настроении народа (да и уже фиксируют – см. последние данные о снижении поддержки президента и премьера от Левады-центра).

Искусственный тезис о запросе на стабильность логично исчерпал себя. Запрос на нестабильность удовлетворяется оголтелой политической истерией с элементами таблоидных шоу. Какой ответ власти предложат запросу на реформы?