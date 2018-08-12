When I'm 65

А кто у нас вообще Главный по пенсиям? Кто за реформу отвечает? Вот есть закон Яровой, и мы знаем, что это Яровая придумала данный цифровой трэш. Ну, как бы Яровая. Но формально она и есть главная по диджитал-бепределу. Милонов и Мизулина – главные по сексуальным фантазиям. Песков – главный по невежеству, потому что никогда ничего не знает, ничего не читает и ни за чем не следит: быть не в курсе дела – важнейшая государственная функция. За добычу 146% отвечал Чуров и спасибо этому деду за ту победу. А за повышение пенсионного возраста кто ответственный? Кто придумал? Чья кукла будет использована мастерами вуду для воплощения народного гнева?

Вообще, вопрос этот по степени важности сравним с бомбежкой Сирии, возвращением Крыма в родную гавань и получением права на проведение Олимпиады и Чемпионата мира по футболу. Такие дела кому попало не доверяют. Для таких дел есть президент. Который, в принципе, рулит и большинством дел куда менее значительных. Но про пенсии Путин выступил всего один раз и мне впервые после выступления Владимира Владимировича понадобился переводчик с русского на русский, потому что я так ничего и не понял. Теперь намекают, что возможно Путин будет говорить об этом снова на Дне Шахтера и еще каких-то пролетарских праздниках. Эти выступления анонсируют как концерты, как Пенсионный Тур.

Но я еще раз повторяю: вопрос пенсионной реформы наиважнейший для страны. И невозможно этот вопрос продвигать в массы с помощью ежеквартальных выходов к народу. А дальше тянуть нельзя. Нужен тот, чье имя будет ассоциироваться с вашим выходом на пенсию в 65 лет. И последние события говорят о том, что главный все-таки назначен. И это тот, который нам больше не Димон.

Собственно, Медведев формально первым и объявил о повышении возраста. Но народ тогда смотрел футбол и плохо запомнил имена и детали. А потом реформа шла как бы сама собой. Ее продвигали телевизор и первое чтение депутатов. И вот, после перевода часов ради увеличения надоев и передвижения часовых поясов ради повышения в этих надоях жирности, Дмитрий Анатольевич, видимо, уже окончательно назначен тем, чье имя должно стать нарицательным. Как гайдаровские реформы и ваучеры Чубайса. Медведев даст нам «горькое лекарство», как он это называет. А какие лекарства будет попивать сам Дмитрий Анатольевич и те, кто эту красоту нарисовали?

Лекарства этим людям нужны хорошие. Потому что нелегко сберечь карму, когда за забором твоей резиденции тебя проклинают миллионы плебеев и всякое старичье. С другой стороны, лучше быть премьер-министром, чем простым пенсионером. И в любом случае войти в историю. И будут наши внуки читать в учебниках что-нибудь про «Медведевский порог», «рубеж Медведева» или петь песни про When I'm 65.

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