Статья дня. 12 тысяч рубасов на руки

Неделю назад в ряде СМИ прошла информация о росте доходов россиян, что многих очень удивило. По данным Росстата в I полугодии 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата россиян составила 42550 рублей, а в I полугодии 2017 года этот показатель был на уровне 38 049 руб.

Пенсия за аналогичный период составила 13 339 рублей, в I полугодии 2017 года 12 832 руб, а с учетов ЕВ (единовременной выплаты) 13 606 рублей.

Конечно, все эти цифры, как средняя температура по больнице. Так, например, в сельском и лестном хозяйстве средняя зарплата по отрасли составила 26 119 рублей, в производстве нефтепродуктов 100 086 руб, в производстве мебели 21 200 руб. Анализировать официальную статистику очень интересно, особенно по доходам в отраслях, понимая, кому сейчас на Руси жить хорошо. Жаль, что нет отдельной статистики по депутатам, сенаторам и членам Правительства, и как уровень их зарплат менялся за последние годы по сравнению с обычными россиянами. В общем зарплатный винегрет главное хорошо заправить статистическим, правильным майонезом и подавать президенту на стол, вселяя Национальному Лидеру уверенность в счастливой жизни его подданных. Но еще по университетскому курсу статистики я помню, как наш преподаватель перед началом чтения курса лекций сказала нам слова Марка Твена – Есть ложь, наглая ложь, а есть статистика.

Именно это мы сейчас и наблюдаем. Ее, официальную статистику, на хлеб не намажешь, трусами не прикроешь, а тут чудеса на виражах с пенсионной реформой, когда нас кремлевские пропагандисты и члены ЕР убеждают, что мы стали неожиданно все здоровее, работоспособнее и вообще, это глупо выходить на пенсию в 55/60 и сидеть, протирая штаны на диване, воспитывая внуков.

В сухом остатке остаются два вопроса — способны ли россияне в 63/65 эффективно работать, чтобы их не выгнали с работы, а если выгнали, то где ее искать?

К огромному сожалению, наше Правительство пытается нагнать в стране позитива за счет красивых цифр, а не за счет либерализации экономики, положительных ожиданий потребителей, которые наблюдая рост цен и довольно неуклюжие шаги экономического блока, просто затянули кошельки и перешли в режим жесткого сбережения в ожидания худшего. Да и с чего деньгами швыряться, когда реальной зарплаты россиян хватает на еду и расходы первой необходимости, а финансовые микроорганизации наращивают обороты по выдаче микрозаймов до получки.

Вчерашнее падение рубля до 65 за американского друга на фоне негативных санкционных новостей существенно прибавит к росту цен на полках в магазинах, а это дополнительная инфляция и точно не 4% в год, как нам потом будут рассказывать. Как людям выживать?

Давайте признаемся честно, что положение большинства работников во многих компаниях, хозяйствах просто незавидное — нищенское и бесправное, особенно сейчас, когда с работой очень тяжко. Даже в крупных городах мы видим, что многие работники на положении рабов, работающих за пайку хлеба и немного приятных фишечек. Зарплата в 12-15 000 рублей это реальность во многих регионах, так ее надо еще и найти. Если человек получает на руки 25-30 000 рублей, то он по региональным меркам довольно неплохо устроился. Можете ли вы представить, чтобы наши депутаты рвали свою нижнюю часть спины за такие деньги, да еще без соцпакета и всяких льгот в виде служебной квартиры, и автомобиля?

Можно очень долго упражняться и играться с видами зарплат — минимальная, средняя, по отрасли, по региону, но есть реальный уровень зарплат, очень низкий и не соответствует тем средним показателям, о которых заявляют наши чиновники, при этом отношение работодателей к людям просто скотское. Подобное можно встретить, как в частном секторе, так и в бюджетной сфере. Все эти показатели тянутся за уши, многие работают на половину ставки, людей пугают увольнением, попрекают нищенской зарплатой и жаловаться некому, да и никто не пойдет. Вот и терпят или у кого есть силы уезжают в областные центры или Столицу. Но даже в Столице не все так гладко. Так одна моя хорошая знакомая, работающая в очень крупной и известной московской строительной компании, говорит о том, что Собственник постоянно их терроризирует увольнениями, говорит гадости, попрекает не самой высокой зарплатой и выхода из этой ситуации нет кроме увольнения, а куда в ее возрасте (40+) идти? На биржу труда? Вот люди и терпят все эти унижения. Уверен, что такая ситуация знакома многим и самое грустное, что рецепта тут нет. Либо терпеть, либо на улицу с протянутой рукой.

Рынки падают, потребление снижается, конкуренция на рынке труда растет и найти работу довольно сложно, как молодым, так и тем, кому за 40+. Работодатели продолжают снижать косты, все оптимизируют и в первую очередь за счет персонала, что стало очень модным в последние годы. При этом много разговоров про необходимость повышения производительности труда.

Часто работодатели и HR службы чересчур увлекаются оптимизацией, не понимая, что у любого процесса по сокращению затрат и зарплат есть предел, а нагрузка на работника превышает разумную. Довольно часто работодатели пугают персонал этой оптимизацией, а некоторые умудряются своих сотрудников попрекать тем, что те у них работают, да еще и зарплату получают. Это все типичная картина на падающих рынках. 10-15 лет назад мы наблюдали другую картину, когда на нефтедолларах росло все и найти сотрудника было довольно сложно, уровень зарплатных ожиданий и предложений превышал в несколько раз то, что мы видим сейчас. Уровень зарплат существенно снизился, но в несколько раз выросло скотское отношение к людям.

В крупных городах, где выбор вакансий больше, ситуация немного легче, а что делать людям, живущим в провинции или сельской местности. Так в Крыму, а он сейчас не сильно отличается от других российских регионов, реальная средняя зарплата составляет 12-14 000 рублей, да и то надо найти такую работу. Каждый крутится и выкручивается, как может. Для многих получать 12 000 рубасов в месяц это не предел мечтаний, но жесткая реальность, которой многие рады за неимением другого.

Если работу сложно найти молодым, то что говорить про тех, кто 40+??? С каждым годом риски потери работы возрастают, а шансы найти рабочее место с хорошей зарплатой минимальные. Так что нищенская пенсия становится для многих надеждой и единственным средством для выживания.

Полным бредом можно и нужно назвать желание нашего Правительства, и парламентариев обязать Собственника/работодателя не увольнять менее производительный персонал предпенсионного возраста. Это противоречит логике бизнеса, конкуренции, да и почему наша властная вертикаль хочет свалить созданную ей же проблему на спины бизнеса? Любой Собственник хочет видеть у себя грамотных, опытных, молодых и шустрых сотрудников, которым не надо оплачивать больничные листы и это его право, как предпринимателя, берущего на себя риски ведения бизнеса.

Ситуация тупиковая и по мере сокращения рынков мы будем видеть ухудшение ситуации в бизнесе, на рынке труда и бесправие россиян предпенсионного возраста, которые будут вынуждены работать за нищенскую зарплату, а фактически за еду, за их рабский труд.

Многие россияне прекрасно понимают свои перспективы. Хочется верить, что Верхи услышат Низы и не будет очередной Октябрьской революции. Народ наэлектризован и больше не верит нашему Правительству, и ЕР. Осенью, когда россияне выйдут из отпусков и вернутся с дач, мы наверняка увидим массовые протесты. Нужна смена Правительства и досрочные выборы в Государственную Думу, и все это зависит только от одного человека – Национального Лидера, которому не нравится идея повышения пенсионного возраста, но мы не понимаем, что он хочет. Лидер молчит и всячески обходит эту сложную и важную тему. Может пора?

Какой реальный средний уровень зарплат в вашем регионе? Больше 12 000 рубасов?

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