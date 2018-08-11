​Зачем идут в депутаты с точки зрения обывателя

Есть два философских взгляда на внутреннюю суть человека. Согласно идеям французского гуманиста Руссо, большинство людей изначально честные и добрые. В нейтральной среде проявятся самые положительные стороны их характера. Если создать общество, в котором не будет угнетения плохими хороших, то для всех наступит благоденствие.

Согласно идеям английского материалиста Гоббса, большинство в душе — сволочи и негодяи. Держать общество в рамках благообразия могут только страх и угнетение, иначе неизбежно грядут хаос и насилие.

История показала, к чему привело следование этим идеям. «Гуманизм» Руссо реализовался во французской революции. Первоначально провозглашалось, что для победы Нового мироустройства «необходимо отрубить 200 голов», но в итоге количество жертв составило от 16 до 40 тысяч, уничтожив и своих зачинщиков.

В России то же самое произошло после октября 1917—го года. Уничтожение классовых врагов: помещиков—буржуев—попов и «вшивой интеллигенции», — в итоге привело страну к разрухе, голоду и распаду.

Маятник не мог не качнутся в другую сторону. Во Франции к власти пришел Наполеон, в Советской России – Сталин. Которые не питали наивных иллюзий и довольно быстро «закрутили гайки». А потом превратили свои страны в Империи. Можно сказать, что в России сегодня происходит нечто подобное: после ельцинского «разгула демократии» мы наблюдаем стабильную имперскую стагнацию. Кто—то скажет, что это плохо; кто—то, что хорошо. Истина, как обычно, где—то посредине.

Переходя непосредственно к заявленной теме, начну с того, что не все сами рвутся на выборные должности. Бывает, что некая структура делегирует доказавших свою преданность представителей в «заседатели» дум различных уровней (городской—окружной—областной), чтобы те отстаивали «корпоративные интересы». Многие согласятся, что это нормально и правильно: если организация является крупным работодателем, дает возможность существенной части населения некой территории кормить свои семьи, своими налогами наполняет бюджеты административных единиц – то эта организация должна иметь возможность участвовать в политической жизни и излагать видение своих коллективов и руководства.

О тех кандидатов, кто стремится занять кресло в думе «для себя», народное мнение «по Гоббсу» будет предельно простым: «хотят, сволочи, пропихнуть свой бизнес и отжираться за мой счет, на мои налоги».

— А, может, человек хочет принести пользу обществу? – предположит сторонний наблюдатель.

Обыватель в ответ снисходительно улыбнется, усомнившись в умственном развитии того, что кто такую мысль изложит: с луны, мол, наивный свалился.

Однако оценивая не других, а себя, никто не посчитает себя плохим. Для себя человек всегда может найти объяснение и оправдание. Вспомните знаменитую фразу из бандитского фильма: «Не мы такие, жизнь такая».

Поэтому анализировать мотивы кандидата в депутаты стоит со стороны, но с точки зрения Руссо: человек движим самыми благими побуждениями, хочет принести пользу себе, своим родным и близким, обществу в целом.

Любая деятельность направлена на удовлетворение каких—либо потребностей. Даже если сделать что—то совсем не сложно, то ничего не делать – еще проще. Согласно теории Маслоу, каждый момент времени человек находится на одной из ступеней своеобразной пирамиды потребностей. И на разных уровнях пирамиды желание будет объясняться разными побудительными мотивами.

7-я ступень. Физиологические потребности: еда, секс, сон

Человек, находящийся на данной ступени, либо весьма юн, либо не здоров психически. «Вот стану депутатом, буду дешево кушать в депутатской столовой, и женщины меня будут любить», — согласитесь, этот тезис звучит абсурдно. С этой ступени человек не может быть избран ни самостоятельно, ни «продвинут» партией, если есть возможность любого другого выбора.

6-я ступень. Безопасность

Обязательным (но не главным) критерием готовности перейти с этого уровня на следующий является наличие у человека крыши над головой: собственной квартиры или дома (допускается ипотека), либо финансов, достаточных для аренды жилья на неограниченное время. Также показателем является наличие стабильного дохода за счет трудовой или иной деятельности, позволяющие человеку как—то планировать свое будущее, быть уверенным, что его семья не останется без средств к существованию и медицинского обслуживания. В противном случае желание стать депутатом может быть охарактеризовано в ключе «депутатство — это тоже такая работа, где можно заработать на квартиру, машину, отпуск». Я бы поставил на эту ступень баллотирующихся в думы студентов и работников, только начинающих свою трудовую деятельность.

5-я ступень. Потребность в принадлежности и любви

«Нынче в тусе стало модным быть избранником народным», — поет про таких кандидатов Сергей Трофимов. Этими людьми движет желание либо стать частью «престижного» сообщества с дорогими пиджаками и значками, закрытыми клубами и маской лица «о России думающего». Молодежь на этом этапе осознанно стремится в думу, чтобы «завести знакомства» и, возможно, найти себе «достойного партнера для создания семьи». Люди постарше – для подтверждения своего статуса «состоявшегося по жизни человека».

4-я ступень. Потребность в уважении и почитании

К этой группе относятся люди, достигшие «стеклянного потолка» в своей профессиональной деятельности: могли бы расти дальше, да некуда, ибо места выше все заняты. И, наоборот, те, кто понял, что в избранной ими стезе они успехов не достигнут, поэтому хотят «расти в бок»: развиваться не по основной карьерной лестнице, а реализуя себя в других областях.

3-я ступень. Потребности познавательные

С этого уровня избираются уже состоявшиеся профессионалы и руководители, ищущие возможность «масштабировать» свои достижения на новых уровнях и территориях. Сначала бизнесмен держит бензоколонки в одном городе, потом в нескольких городах округа, затем – области, потом движется в «нефтяное лобби» Государственной думы. Пожалуй, это последний уровень, с которого самостоятельно желают стать депутатом. Находящимся на более высоких ступенях выгоднее «двигать своих людей», чем заниматься этим самим.

2-я ступень. Потребности эстетические

Люди с этого уровня вряд ли пойдут в депутаты. Это либо очень богатый предприниматель, руководитель крупного предприятия. Либо ректор престижного вуза. Либо главврач признанной всеми клиники. Иногда в этой роли могут выступать писатели или журналисты, спортивные тренеры. Скорее всего, они сделают это из своих идеалистических представлений. И при наличие свободного времени, которое у них есть за счет четко отлаженных процессов в своей профессиональной деятельности, переложения ее на заместителей.

Этот уровень зачастую недоступен для понимания простого обывателя, потому что является парадоксальным. Мол, чего им спокойно—то не сидится, чего еще нужно, если и так все есть.

Кстати, по причине того, что уровень этот сложен к пониманию, достаточно много амбициозных мошенников могут «прикидываться» представителями этой категории.

— Он профессор и автор книг, у него успешный бизнес, он заработал денег, что хватит внукам, поэтому не будет воровать, а будет думать исключительно о народном благе! – вот дымовая завеса таких авантюристов.

1-я ступень. Потребность в самоактуализации

Когда личность поняла все о себе, достигла успеха во всем, то ей нет нужды кому—то что—то доказывать. Тем более — баллотироваться в депутаты.

Вывод: Если человек куда—либо избирается, он в любом случае преследует благие цели. Для себя лично, для своей группировки или для общества в целом – это детали. То, как избранный проявит себя на посту – это совсем другой вопрос. Поэтому в обществе должен существовать механизм отзыва депутатов, как «не оправдавших доверие». Но это – тема отдельного большого рассуждения.