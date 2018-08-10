Об «удачном» налоговом маневре Минфина и росте цен на бензин

На днях стало известно, что российские нефтяные компании хотят изменить налоговый маневр, проведенный Минфином в отрасли в этом году. Многие эксперты предупредили, что это приведет к росту цен на топливо. О том, почему в последнее время на заправках автовладельцам приходится отдавать все больше и больше денег, портал siapress.ru спросил у экономиста Сергея Алексашенко.

– Мы живем в нефтедобывающем регионе и были удивлены недавнему росту цен на бензин. С чем это было связано?

– Об этом уже многие говорили. Минфин провел такой «удачный» налоговый маневр, что для нефтяников гораздо выгоднее экспортировать сырую нефть или нефтепродукты, чем продавать их на внутреннем рынке по низким ценам. При этом никаких количественных ограничений нет – у нас избыток экспортных трубопроводов и есть возможность перевозить нефть по железной дорогое. Нефтяники очень четко отслеживают конъюнктуру и четко понимают, что выгоднее – продать бензин в Сургуте, в Москве или вывезти на экспорт.

Рост мировых цен резко повысил рентабельность экспорта. Поскольку все компании ориентированы на зарабатывание прибыли, то, если выгоднее экспортировать, они экспортируют. Не надо забывать и то, что Минфин в течение нескольких лет повышал акцизы на бензин, это тоже сыграло свою роль. Нет, на самом деле, простого объяснения, как нет и человека, который бы нажал на какую-то кнопочку, и цены по всей стране стали расти.

– Много говорилось о том, что надо бы увеличить выплаты дивидендов государственных нефтегазовых компаний в бюджет. Почему до сих пор этого сделать не удается?

– Это вопрос политический. Почему Роснефть платит дивиденды не в бюджет, а в компанию Роснефтегаз? Потому что там сидит Игорь Сечин, и он же является председателем совета директоров «Роснефтегаза», который перечисляет в бюджет 25 или 30 процентов того, что получает. Почему там сидит Сечин? Потому что Путин его туда назначил. Почему «Газпром» платит мало дивидендов? Потому что там сидит Миллер. А почему там сидит Миллер? Потому что Путин его туда назначил. Дивидендов платится мало, потому что там сидят чиновники, которых назначил Путин, и с ними о чем-то договорился. Поэтому Минфин и правительство не могут оказать на них никакого влияния.