Велодорожкам в Сургуте быть

В Югре довольно интенсивно развиваются сети велодорожек. К сожалению, речь пока идет не о Сургуте, а о Ханты-Мансийске, где в этом году создадут обустроенную двенадцатикилометровую велотрассу.

В нашем городе обсуждение подобных инициатив идет уже давно — последние лет шесть.

Еще в 2014 году бывший замглавы Сургута Александр Шатунов во время онлайн-интервью в студии siapress.ru обещал, что в мае 2015 года сургутяне будут «обкатывать новую велоинфраструктуру». Замглавы пояснял, что такой подход позволит разгрузить автомобильный трафик города. Он также отмечал, что администрация нашла инвесторов, которые поддержали проект. В числе крупных вкладчиков выступал торговый центр «Аура». Тогда же планировалось создать безбордюрную среду, чтобы жители могли на велосипеде добраться до любой точки города. А в каждом обещали парке проложить специальные дорожки.

Однако красивые картины сургутского велосипедного будущего так и оставались не более чем фантазиями, на которые большинство чиновников отвечали примерно одно и тоже: что нет денег, что нынешние дороги для обустройства велодорожек не приспособлены, что Сургут — зимний город, и на велосипедах можно ездить от силы три-четыре месяца в году. Словом, причин не заниматься темой у городского истеблишмента была масса. Но вот на дворе 2018 год и, кажется, кое-что прояснилось.

Корреспондент портала siapress.ru связался со специалистами департамента архитектуры и градостроительства, которые рассказали, что все-таки в обозримом будущем в городе должны появиться долгожданные велодорожки. Первый отрезок расположится на части улицы Киртбая, а велосипедисты смогут опробовать его уже в 2019 году.

До 2022 года реализуют еще ряд проектов по устройству велодорожек. Речь идет о следующих территориях:

транспортная развязка на пересечении улиц Островского и Нефтеюганского шоссе;

транспортная развязка на пересечении улиц Маяковского и Нефтеюганского шоссе;

дорожка на еще не построенной улице в районе Нефтеюганского шоссе.

Кроме того, велосипедные дорожки могут появиться на набережной Саймы, а также на участке от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Однако сотрудники департамента заявляют: «Сроки выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ не определены ввиду не достаточности финансовых средств в бюджете Сургута».

Отметим, что строительство влетит городу в копеечку, ведь километр велотрассы стоит более шести миллионов рублей.

В помощь велосипедистам, а также маломобильным группам населения и родителям с детскими колясками в ближайшей перспективе в Сургуте планируют срезать тротуарные камни. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил советник главы города Александр Оверчук. Также он отметил, что для этого необходимо собрать активистов велосообществ и совместно с ними создать карту, где будут отмечены основные маршруты велосипедистов. После этого в популярных направлениях «скосят» бордюры и части тротуаров, мешающие нормальному проезду.

Вот только не об этой ли инициативе говорил эксзамглавы города Александр Шатунов еще четыре года назад?

Мнение:

Алексей Третьяков, организатор «ВелоСреды» в Сургуте, в интервью упоминал тему велодорожек в муниципалитет. «Наличие велодорожек, созданных с помощью простой разметки, не даст нужного результата, а лишь усугубит ситуацию. Они должны проектироваться и строиться отдельно от тротуаров и проезжей части, либо иметь ограждения (газон, поребрики и т.п.). Для Сургута проще реализовать широкие тротуары и колясочные съезды. Это решит множество проблем и для гуляющих мам с колясками, и для малоопытных велосипедистов», — пояснял Третьяков.

Фото: vk.com/velosurgut