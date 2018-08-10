Я готов приехать в Югру, чтобы рассказать вашим специалистам о болезни Помпе

Ранее мы публиковали материал о сургутянке Инне Становой, которая на протяжении года не может добиться назначения лечения от местных врачей. У 35-летней девушки редкое генетическое заболевание — болезнь Помпе.

Диагноз ей поставили в 2017 году в столичном НИИ неврологии. Мы связались с одним из врачей, который обследовал девушку, и спросили его мнение о сложившейся ситуации.

Ведущий научный сотрудник, врач-невролог высшей категории Научного центра неврологии Сергей Клюшников:

Инна Становая на данный момент проходит у нас в центре дообследование. Заключение от врачебной комиссии она получит при выписке.

Мы можем сказать, что за год ее здоровье ухудшилось, а именно состояние мышечной и дыхательной систем.

Когда она начнет получать препарат «Майозайм», он только стабилизирует ее состояние. Чудес, к сожалению, не бывает. Те нейроны, которые уже погибли, не восстановятся. Но мышечная система более пластична, и при условии того, что Инна будет делать упражнения, заниматься, ее мышцы в значительной степени придут в тонус.

Так, например, у нас наблюдается пациентка с болезнью Помпе из другого региона, которая уже три года получает препарат. После начала лечения у нее восстановилась дыхательная система, она стала бегать трусцой, хотя до этого могла только медленно и с трудом ходить.

Что касается того, что Становой не назначают лечение в Сургуте — я склоняюсь к тому, что виноваты не врачи, а чиновники. По каким причинам идет запрет, не знаю. Может, средства экономят.

Если меня пригласят к вам в округ, чтобы я прочитал лекцию о болезни Помпе, с удовольствием приеду! Материала для передачи опыта у меня достаточно. Я специализируюсь по болезни Помпе пять лет, с того времени, когда «Майозайм» был зарегистрирован в нашей стране. Сейчас у нас имеется десяток взрослых пациентов с таким же диагнозом, как у Инны.