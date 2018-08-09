Недавно ознакомился с интересным обращением жителей, точнее, даже не так —собственников квартир — одного из сургутских домов. Ну, что же, все в духе времени: хозяйствующие субъекты, экономические рельсы, упущенная выгода и т.п. Собственно говоря, речь в коллективном обращении идет о том, что жильцы не хотят, чтобы в их доме находилась поликлиника.

Они боятся, что это повлияет на эпидемиологическую обстановку в доме, что больные дети, приходя на игровую площадку, будут заражать их собственных детей ОРЗ и ветрянкой. Для того, чтобы избавиться от поликлиники, приводится еще множество доводов: нарушения, связанные с размещением рекламной вывески «Детская и взрослая поликлиника»; устройство двух колясочных (8 кв. м) на газонах перед домом, что ограничивает право жителей на зеленые насаждения, и все в этом роде. И вообще, на детскую игровую площадку ходят малыши из соседних домов, а это недопустимо, нужно ее огородить и закрыть на замок.

Вот такая позиция, поддержанная большинством жителей. Никого не хочу осуждать, это неправильно, да и неконструктивно. Я живу в Сургуте уже достаточно долго и застал те времена, когда взаимопомощь, взаимовыручка, сострадание были в нашем городе не просто словами. Да, жили плохо, но всегда приходили на помощь ближнему в сложной для него ситуации. Дети играли все вместе и не делили качели по принципу территориальной принадлежности.

Жители дома правильно отметили в своем обращении, что поликлиники часто посещают дети, но забыли упомянуть еще об одной группе – пожилые люди. Это, в том числе, и наши ветераны, которые отдали свои силы и здоровье Северу. Как правило, они не ездят в медучреждения на автомобилях, а добираются либо пешком, либо на общественном транспорте. Для них важно расположение поликлиники в шаговой доступности от дома.

Не хочу слишком много рассуждать по этому поводу, это оставляет слишком неприятный осадок. Авторы обращения задают очень много вопросов, а мне хотелось бы задать им лишь один: «Вам не стыдно?»