​Развод Петросяна

Это вам не шутки: главная юмористическая чета страны официально расторгает брак.

Петросян и Степаненко — о них вещает каждый телевизор страны, а журналисты крупных изданий устремились за сочными нажористыми подробностями.

Адвокат пары жалуется на то, что процесс стал достоянием общественности, а наглость некоторых представителей СМИ, ломящихся в квартиры коллег юмористов с вопросами, — зашкаливает.

А зритель томится. Ну что там? Сколько метров жилья достанется разведёнке? Кто у кого отсудит больше денег? А много у них вообще денег-то? А кто инициатор?

В поисках грязного белья падальщики кружат над останками семейных уз Петросяна и Степаненко, и даже повышение налогов и пенсионная реформа участливо отходят в сторонку. Не до этого сейчас.

Дайте любителям «Кривого зеркала» полюбоваться осколками.