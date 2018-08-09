Комсомольцы-мозгомойцы

По поручению российского правительства Росмолодежь подготовила доклад о состоянии патриотического воспитания. Он оказался в распоряжении журналистов «Коммерсанта», и они выяснили из него, что в обществе «заметно окрепло патриотическое настроение», причем 33 процента респондентов готов назвать себя патриотами, а 41 согласны сделать то же «при некоторых условиях» (условия не оговариваются; неужели за деньги?!). При этом 40 процентов опрошенных граждан в возрасте до 30 лет склоняются к тому, чтобы покинуть Россию, 39 хотят остаться, а 20 еще не определились.

К концу нынешнего года планируется подготовить 52 тысячи специалистов в области патриотического воспитания, а к концу 2020 года — 55 тысяч; программа подготовки этих специалистов обойдется государству в 1, 7 млрд рублей (такие цифры приводит «Московский комсомолец»). Сколько денег было освоено в текущем финансовом году на рост патриотического воспитания, не уточняется.

По-моему, патриотическое воспитание вообще абсолютная фикция, и если в наше время в России существует дефицит бюджета, первым делом его следует латать за счет патриотического воспитания. В сущности, это обучение лицемерию, то есть вызубривание правильных ответов на конформные вопросы. Патриотизм не воспитывается — так же, как талант, сострадание и гуманизм; или, верней, воспитывается примером и атмосферой в обществе.

Но тогда естественно спросить: совершенно ли бесполезно такое ведомство, как Росмолодежь и его пропагандистские подразделения? Нет, конечно. Опыт комсомола позволяет уверенно сказать: именно из этого ведомства, которое занималось тотальной имитацией советского патриотизма и тренировкой идейного фарисейства, вырос весь российский бизнес конца восьмидесятых — начала девяностых (а следовательно, и весь наш бизнес вообще).

Все это справедливо, только если Россия вообще переживет еще одну волну перемен. Но, в отличие от нее, эти ребята нигде не пропадут. Именно из иностранного отдела радио — своеобразного, только менее грубого аналога «России сегодня», — выросла вся раннеперестроечная журналистика, и флагманом ее после новой перестройки станет именно Маргарита Симоньян с командой.

Чтобы выжить в кислотной обстановке бурных перемен, кузнецам нашего будущего — которым сегодня лет по 18-25 — понадобятся все качества, которые воспитывает Росмолодежь; достаточно вспомнить, что карьера Дмитрия Рогозина начиналась в Комитете молодежных организаций. Из комсомола вышли все — от Березовского до Ходорковского; и не надо говорить, что они-то и провалили перемены. Что поделать, если чекистов готовили еще лучше; и могильщиком того самого бизнеса, который начнут питомцы Росмолодежи, станет какой-нибудь тихий резидент, работающий сегодня — ну, хоть в Африке. Просто этим роскомсомольцам надо помнить, что сразу после первых бабок надо немедленно валить — иначе их сожрут чекисты. Врать и мимикрировать надо мелким хищникам, крокодилы в этом не нуждаются.

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