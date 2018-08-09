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​Суммы в платежках за ЖКУ могут вырасти по нескольким причинам

dom43.ru
dom43.ru

Услуги ЖКХ в России могут подорожать. Виной тому — предложение Минстроя обязать жильцов многоэтажек платить за защиту от терактов. А именно — за разработку паспортов безопасности для домов, ограничение доступа в подвал, на чердак и крышу, за информирование жильцов о способах защиты и порядке действий при угрозе теракта и так далее.

Ну а Минэкономразвития хочет учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС. Это планируется сделать для того, чтобы финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось.

Мы спросили у местных руководителей управляющих компаний, что они думают по этому поводу.

Директор УК ДЕЗ ЦЖР Рафаиль Ульбеков:

Цены за обслуживание и за содержание ЖКХ должны подниматься вместе со всей остальной экономикой. Коммунальные тарифы, которые устанавливает РСТ, постоянно повышаются. А вот плата за жилищные услуги по содержанию и ремонту жилого фонда в этом году, например, не изменилась.

Отмечу, что УК ДЕЗ ЦЖР ориентируется на тарифы, который муниципалитет устанавливает на свое муниципальное жилье.

Инициатива включить в платежку защиту от терактов мне непонятна. Почему бы ее тогда в цену хлеба не включить? А утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы — в цену кроссовок?

Я вообще против всех дополнительных включений в платежку.

Технический директор УК Сервис-3 Сергей Алексеев

Как собственник жилья, я, конечно, против увеличения тарифов. Но как сотрудник УК понимаю, что бензин подорожает, стоимость материалов вырастет. Транспорт все равно придется нанимать, зарплату выплачивать. Ни одна компания не будет работать в убыток. Поэтому чтобы оказывать тот же уровень услуг, в любом случае нужно будет повышать тариф.

Не вижу необходимости включать в платежку суммы за обеспечение антитеррористической защищенности дома. Сейчас добросовестные УК и так отслеживают чердаки и подвалы, закрывают их замками, опечатывают. Чтобы более досконально проводить мероприятия, например, вводить электронные замки на двери в эти места, то можно воспользоваться программой капремонта, через голосование жильцами дома. А для того, чтобы, например, поставить улучшенный домофон, более защищенный, достаточно просто провести общее собрание. Это и стоить будет дешевле, и не придется на постоянной основе привлекать деньги населения.

Директор УК ДЕЗ ВЖР Вячеслав Чураков:

Как можно включить в платежку суммы за обеспечение антитеррористической защищенности дома? Кто пропустит такую инициативу?

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, если собственники захотели установить камеры во дворе, то они проводят общее собрание, голосуют за включение в состав общего имущества видеокамер. Определяют размер платы за содержание дополнительного оборудования, и только после этого мы можем включить видеокамеры в состав общего имущества многоквартирного дома и обслуживать их.

Либо собственники самостоятельно собирают средства на установку видеокамер, получают технические условия на установку в управляющей компании, и далее уже обслуживание видеокамер и дополнительного оборудования производится собственниками за их счет.

Тарифы на содержание общего имущества многоквартирного дома и так становятся слишком дорогими для населения. В связи с повышением НДС до 20 процентов.

Вывоз отходов (ТКО) уйдет региональным операторам, его стоимость возрастет в разы. Например, как в Ивановской области, где был запущен пилотный проект новой схемы утилизации ТКО. Там выросли тарифы, а мусор стал вывозиться раз в неделю. Комфортность населения ухудшилась.

Для справки: Средний коммунальный платеж в первом полугодии 2018 года составил 2679 рублей (вырос на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщают «Известия», опросившие топ-30 российских банков. Эксперты объясняют рост изменением норм потребления ресурсов и увеличением реальных зарплат и доходов населения, благодаря чему люди стали меньше экономить на ЖКУ.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 304, комментариев: 1


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Комментарии:
Марина Пудовкина
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Сегодня в 11:16
Вот. С оператором по ТКО сильно недоработали. Даже если хочется регионального оператора организовать, всё равно надо оставить собственникам право самим выбирать подрядчика по этому вопросу. Через ОСС. Кому надо, тот проведёт собрание. По КР те, у кого спецсчёт, сами выбирают подрядчика. Услуга по вывозу ТКО принципиально ничем не отличается.

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