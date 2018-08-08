​Жизнь общажная

Около года назад довелось наблюдать занятное зрелище: две женщины — предположительно, бабушка и мама — привезли первокурсницу на заселение в студгородок. Мужественные дамы втроем принялись выгружать свои обозы: обогреватель (запрещенный в большинстве общежитий), сумки с посудой (из которых виднелось минимум три сковороды), сумки с едой (видимо, овощи с дачи), коврики, чайники, утюги, а также некоторое количество чемоданов с одеждой. Оставалось только догадываться, каким будет их разочарование, когда они поймут, что треть этих вещей новенькой студентке не пригодится, а еще одна треть просто не поместится в общажном блоке.

В преддверии нового учебного года корреспондент портала siapress.ru решил разобраться, на что нужно обратить внимание при отправке первокурсника на учебу в другой город.

Налегке

Современные общежития (в отличие от созданных в 80-е, с единственным душем на этаже), в основном, строят квартирного типа. Например, Сургутский государственный педагогический университет располагает именно таким жильем для учащихся. Это трех-, двух- и однокомнатные блоки, где в общем пользовании имеется прихожая, кухня и санузел. В комнате в распоряжении студента обязательно есть письменный стол, шкаф-пенал и платяной шкаф, который придется делить с соседями. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заведующая общежитием Раиса Бедарева. Давая советы по переезду, она отметила:

«Желательно брать вещи по сезону. Многие девушки в этом году при выселении на лето пожалели, что привезли столько одежды. Полные вешалки платьев, а они носят только джинсы и футболки. Из посуды нужно взять сковородку, кастрюлю, пару чашек, тарелок, ложек. Но не стоит увлекаться. Кухни у нас полностью укомплектованы».

Кроме того, Раиса Николаевна пояснила, что в общежитии есть одеяла, подушки, постельное белье и шторы, так что везти все это с собой не нужно. Нужно обратить внимание и на то, что в целях пожарной безопасности запрещается размещать что-либо на стенах жилого блока. «Хотя родственники многих студентов, начиная с прабабушек, настойчиво предлагают повесить ковер», — пояснила заведующая.

Что касается покупки техники — это личный выбор каждого студента. Однако ноутбук или планшет — вещь необходимая. Сейчас в большей части вузов ученики фиксируют конспекты, выполняют домашние задания и работы именно в электронном виде. Некоторые документы потом нужно распечатывать, но с этим проблемы не возникает: в университетских автоматах и ближайших копицентрах стоимость услуг вполне приемлемая. Соответственно, о покупке принтера тоже можно не переживать.

Обед по расписанию

Один из главных поводов для волнения родителей — то, что ребенок (предположительно) будет плохо кушать. Психолог сургутского травматологического центра Любовь Проводникова считает, что при поступлении необходимо показать сыну или дочери, где можно вкусно и недорого поесть простую домашнюю еду. Кроме того, врач рекомендует для успокоения родителей провести студента по ближайшим магазинам и показать, где продаются продукты, бытовая химия и так далее. При этом эксперт отмечает — не стоит рассчитывать, что молодые люди прислушаются ко всем наставлениям. «Вероятно, ребенок предпочтет перекусы в фастфуде, — уточнила психолог. — Так что мой совет — это, скорее, успокоение для самих взрослых».

Помимо этого, стоит рассказать абитуриенту о том, что готовить себе самый простенький обед в виде макарон и гречки ему хоть изредка, да придется. Поэтому будет уместно оставить новоявленному студенту несколько быстрых бюджетных рецептов, которые в случае закрытия всех общепитов и фастфудов в городе не позволят ему умереть с голоду.

Небедный студент

Еще один важный вопрос для многих родителей — как поступить с бюджетом студента: стоит ли жестко контролировать его расходы? Сколько денег лучше отправлять за раз? Как часто? На это психолог Любовь Проводникова отвечает, что готовить ребенка к самостоятельной жизни нужно, конечно, заранее, выдавая ему карманные деньги, начиная с 10-12 лет. Однако бывают случаи, когда обучать уже поздно. «Чтобы студент стал грамотно планировать собственный бюджет, нужно заблаговременно договориться с ним, как часто и в каких объемах ему будут поступать деньги. Многим проще получать небольшую сумму еженедельно, и распределять ее, чтобы не остаться на голодном пайке. Все это очень индивидуально», — заметила врач.

Кроме того, она рассказала, что не стоит идти на поводу у молодых людей. Если средства, рассчитанные на месяц, были потрачены за несколько дней, стоит объяснить, что это личные проблемы транжиры. «Существуют вакансии для подработки студентов. Нужны деньги — заработай», — объясняет психолог.

Ее словам соответствует опыт директора сургутского медицинского учреждения «Золотое сердце» Светланы Стоцкой. Она, как мама троих детей, прекрасно знает, как воспитать у ребенка правильное отношение к собственному бюджету: «Старший сын первое время не мог достигнуть баланса расходов и доходов, когда отправился в университет другого города. Но буквально спустя пару месяцев он уже научился правильно тратить деньги. Я отправляла ему определенную сумму ежемесячно. Он знал, что если денег ему не хватает, существуют возможности подзаработать».

Издатель газеты «НовыйГород» Тарас Самборский — отец троих детей, поддержал психолога во мнении о том, что воспитывать финансовую грамотность необходимо с юного возраста. «С восьми лет у моих сыновей есть банковские карты и карманные деньги. Они умеют ими пользоваться, а мы, как родители, знаем, что дети приобретают на эти гонорары (в основном они покупают технику — наушники, колонки, а также какие-то снеки и напитки). Но недавно до них — я говорю о мальчиках 10,5 и 15 лет — дошло, что можно деньги копить на более серьезную цель. Например, старший по достижению 18-летия хочет купить автомобиль, б/у. Средний заинтересован в музыкальной студии. Вероятно, с нашей помощью, но главное — мы учим детей не сорить деньгами, а направлять их на необходимое», — поделился издатель «НГ».

Нервишки шалят

Родителям стоит понимать, что если их ребенок сам захотел поступить в университет в другой город и справился со всеми вступительными экзаменами, то, переезжая, он вряд ли будет испытывать дискомфорт. Скорее волнительное предвкушение (по крайней мере, до тех пор, пока не столкнется с серьезными проблемами взрослой жизни).

Любовь Проводникова заметила, что ребенок — конечный продукт многолетнего воспитания. Он представляет собой то, что в него уже вложили родители: «Если вы понимаете, что ребенок не справится с самостоятельной жизнью, зачем вы его отпускаете? Пусть учится рядом, в родном городе. Но если все-таки было принято решение отправить его учиться вдали от дома, то будьте добры позволить ему самостоятельно нести за себя ответственность».

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Фото: кадры из серии фильмов о Гарри Поттере, выпущенных компанией Warner Bros.