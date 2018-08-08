Переезд без бед. Советы сургутяням, которые готовятся заселиться в новый дом

Въезжая в любую новостройку, сургутяне могут столкнуться с некоторыми проблемами уже на первом этапе заселения. Хорошо, когда человек подкован и знает, как облегчить процесс обживания своего гнездышка. А если нет?

Корреспондент СИА-ПРЕСС решил узнать у экспертов, на что нужно обратить внимание в первую очередь, если ты — новосел.

Проверяем квартиру

Итак, заветные ключи получены, и вы уже готовы подписать все документы и быстро въехать в жилище. Но не торопитесь! Перед тем, как ставить свою подпись, сначала удостоверьтесь, что квартира готова не только на бумаге, но и на деле. О том, на что стоит обратить внимание в процессе приемки квартиры, нам рассказал юрист Алексей Редькин.

Фото: businesspskov.ru

Площадь квартиры. В предварительном договоре указывается ее проектный размер. Но в процессе строительства он может измениться. Когда дом сдают в эксплуатацию, вызывают специалистов БТИ, они обмеряют каждое помещение, и может получиться так, что квадратов в реальности окажется больше или меньше. В этом случае покупателю или нужно будет доплатить, или застройщик должен будет вернуть разницу в деньгах. Либо в договоре может быть указано, что если изменения составят не больше десяти процентов, то никто никому ничего не должен. При приеме квартиры с любым типом отделки или без таковой нужно обратить внимание на счетчики потребления КУ. Если их устанавливал застройщик, то он должен передать приборы, которые прошли госповерку и введены в эксплуатацию, и техническую документацию на них. Акт приема-передачи жилья желательно подписывать в тот момент, когда дом уже сдан в эксплуатацию. Так как с момента подписания покупатель будет нести все затраты: освещение, отопление, охрану и так далее. С этого же момента начинаются гарантийные сроки, сроки предъявления претензий и так далее. Квартиру нужно осмотреть до подписания акта, а в него включить все замечания. Причем к инспекции лучше подготовиться заранее. Например, взять с собой прибор для проверки розеток, лампочку, чтобы проверить электроцоколи. Новоселу рекомендуется оценивать не только свою квартиру, но и отделку подъезда и других общедомовых мест. Не лишним будет обратить внимание и на благоустройство придомовой территории, так как за эти работы платят жильцы. Посмотреть, работают или не работают лифты. Если нет, то выяснить, когда они будут включены, а также узнать о наличии и исправности системы пожарной безопасности. Если есть какие-то недоделки, может быть такое, что за их устранение потом придется платить самим.

Договор с УК

После получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию в течение пяти дней с этого момента он по своему усмотрению выбирает УК, с которой на три месяца заключает договор управления.

Одновременно с этим стартует процесс выставления дома на открытый конкурс по выбору УК. В случае, если его выигрывает другая компания (что бывает крайне редко), избранная организация заключает свои договоры с собственниками помещений.

Фото: expert-stroypro.ru

Эксперты рекомендуют жителям новостройки обратить внимание на следующие моменты:

В договоре с УК должно быть прописано все, что есть на придомовой территории, вплоть до ручек дверей. Скамейки, лифты, этажность и так далее. Отметим, что не все управляющие компании соблюдают это требование, но собственники могут изменить ситуации через общее собрание жильцов.

Отметим, что не все управляющие компании соблюдают это требование, но собственники могут изменить ситуации через общее собрание жильцов. Пункт в договоре о вывозе строительного мусора. Актуально для жителей, которые вселяются в новостройку, так как большинство новоселов начинают делать ремонт сразу после получения жилья в собственность. В случае, если утилизация таких отходов не прописана как обязанность коммунальщиков, придется вывозить мусор за свой счет.

Ее один спорный момент — плата за домофон. По сути, оборудование подключено к сетям дома, и за потребленное электричество деньги вносят жители. Но в большинстве случаев собственникам приходится платить еще и сверх этого. Однако есть прецеденты, когда плату за домофон перечисляют из поступлений на общедомовые нужды. Этот вопрос также можно решить общим собранием жильцов.

«В первое время организовать общее собрание жителей проблематично — квартиры заселяются постепенно», — говорит член регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук. Но спустя некоторое времяесть возможность внести изменения в договор с УК.

Без интернета никуда

Один из первых шагов, который делают новоселы — ищут компанию для подключения интернета в новую квартиру. Самая распространенная ошибка при этом — заключить договор с любым подвернувшимся под руку провайдером, не оценив все предложения рынка.

Самый простой способ узнать о том, какие компании готовы предоставить жителю новостройки свои услуги по интернету и телевидению, запросить информацию у УК. Можно посмотреть и в картографических программах, но в них данные не всегда обновляются своевременно.

Фото: yahoo.com

Чтобы исключить подобную ситуацию, при подключении услуг интернета и ТВ, новоселу рекомендуется:

Определиться с желаемой скоростью интернета. Сейчас провайдеры предоставляют разные условия — от 10 Мб/сек и больше. Самый «ходовой» — 100 Мб/сек. Он позволяет пользоваться всеми благами домашнего интернета – например, стримингом фильмов в HD сразу на все устройства. Определиться с желаемым набором телеканалов. После этого на сайте провайдера можно узнать, какие у него есть пакеты услуг. Например, сколько и какие каналы включены в базовый пакет (в него входят обязательные общедоступные телеканалы), есть ли у провайдера дополнительные тематические телевизионные пакеты. Как правило, они подключаются за дополнительную плату. Например, платные пакеты «Амедиатеки», которые подойдут, в первую очередь, для любителей сериалов. Промониторить стоимость услуги. Сейчас для своих клиентов провайдеры предоставляют различные бонусы, проводят акции и так далее. Старайтесь воспользоваться ими по максимуму, не поленитесь изучить сайт провайдера или его группы в соцсетях для информации. Например, у МТС есть такой бонус: если вы являетесь абонентом оператора, то 20 процентов от суммы платежа за пакет домашнего ТВ и интернета вы можете возвращать на баланс мобильного телефона. Посмотреть режим работы службы поддержки провайдера. Хорошо, когда решить свой вопрос по услугам связи можно круглосуточно, в любой день года. Обязательно проверьте этот нюанс на сайте вашего провайдера. Выбрать наилучшее место для установки роутера. «Чем выше стоит роутер, тем лучше: идеальное место — это стена коридора, который проходит через квартиру. Ни в коем случае нельзя ставить роутер рядом с устройствами, которые работают на такой же частоте — микроволновками, беспроводными удлинителями и так далее. Также лучше избегать соседства с зеркалами и другими отражающими поверхностями: сигнал будет хуже. В идеале между компьютером и роутером должно находиться как можно меньше электрических приборов», — советуют эксперты МТС.

Кстати, сейчас в Сургуте наблюдается активное развитие фиксированной связи в новостройках. Например, МТС начала большую стройку с 2017 года более чем в десяти крупных жилых кварталах, среди которых «Любимый», «Новин», «Возрождение». Более 50 тысяч сургутян уже получили доступ к услугам домашнего интернета и ТВ. В ближайшее время к сети фиксированной связи компании будут подключены «Жемчужина Югры», «Восхождение» и «Новые ключи».