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​Некоторые детские площадки в Сургуте опасны для жизни

Активисты при проверке нашли в песочницах битое стекло, десятилетний щебень и бетонные булыжники

В Сургуте прошла проверка детских площадок. В команду ревизоров вошли обеспокоенные родители, активисты Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежка ОНФ» в Югре и журналисты. На данный момент проверку прошли около 15 площадок. Отметим, что в городе их более 300.

Некоторые из детских площадок были признаны опасными. На таких территориях общественники размещали знаки «Внимание! Будьте осторожны!».

«В ходе мониторинга мы обнаружили много недостатков не только на старых площадках, но и на новых, современных. Возможно, это говорит о том, что материалы, из которых сделано игровое оборудование, не всегда пригодны для наших климатических условий и не выдерживают морозов, — заявила Карина Гаджиева, участник команды «Молодежка ОНФ» в Югре, активист регионального штаба Народного фронта. — Обо всех выявленных нарушениях будет направлена информация в администрацию города и прокуратуру. Важно, чтобы они были оперативно исправлены, а устаревшие конструкции демонтированы и заменены на новые».

Одним из примеров недобросовестного отношения к детскому здоровью стала площадка, расположенная во дворе дома 11 по улице Мечникова. Набор из сломанных качелей и тренажеров, ржавые металлические поверхности и покосившаяся конструкция песочницы явно вызвала возмущение проверяющих, ведь на этой площадке играют дети всех близлежащих домов.

Песок и щебенка не менялась на детской площадке дома по улице Декабристов, 6 уже больше 12 лет. А еще из качелей и прочих сооружений для детских игр здесь торчат опасные болты.

Если случайно упасть, занимаясь воркаутом на специальной площадке, которая находится во дворе домов 7 и 9 на улице Дружбы, можно проститься с жизнью. Причина тому — бетон для укрепления конструкций, который сильно выступает над поверхностью земли.

На площадке, расположенной на проспекте Мира, 55 нашли огромные булыжники из бетона, а также битое стекло, бетонную крошку и другой мусор в песке. Помимо этого, здесь находятся неустойчивые качели без сидений и горка с опасным спуском.

А насколько безопасны детские площадки в вашем дворе? Делитесь мнением в опросе siapress.ru и комментариях к материалу.

Фото onf.ru.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 194, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:14
Все детские площадки опасны для жизни. Детство вообще опасная штука. Для того и существуют родители чтобы объяснять и присматривать. А не только для того, чтобы увлекаться процессом в результате которого появляются дети.
альберт леонов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:35
Зачем так радикально?
Площадки детские они всегда были, есть и будут опасными!
И от этого никуда не деться! Собаки гадят, больные плюют и тд..
Дети все берут руками и потом их тянут в рот! О ужас! Там микробов тьма!
А еще и качели и горки - это просто машины для пыток! Дети могут и то и это ... Короче:
берем подушки, сено или солому, ребетешку подушкми, стелим везде сено или солому .. и вот оно почти счастье!
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 18:37
ОНФ только шастает где попало и без спросу, потом выкладывает, отчитывается о выявлении. Это и Варламов делает, Серега тоже может! А вот с каких средств это все восстанавливать или заменять, ответа не дают!
Dochimacho альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:13
так это у мэра спросить надо: где деньги?
Сергей Б альберт леонов
не нравится
Сегодня в 19:26
Вообще-то, присматривать и объяснять совсем не означает соломку и подушки. Это, как бы, даже у взрослых практикуется, на производстве, например. Может, ты и удивишься, но там даже инженер по ТБ по штату положен. Или в спорте. Там иногда даже «соломку» подкладывают, маты там всякие.
Ну, хорошо хоть на этот раз без кармы обошлось.

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Мнения

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