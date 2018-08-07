​Некоторые детские площадки в Сургуте опасны для жизни

В Сургуте прошла проверка детских площадок. В команду ревизоров вошли обеспокоенные родители, активисты Общероссийского народного фронта, участники команды «Молодежка ОНФ» в Югре и журналисты. На данный момент проверку прошли около 15 площадок. Отметим, что в городе их более 300.

Некоторые из детских площадок были признаны опасными. На таких территориях общественники размещали знаки «Внимание! Будьте осторожны!».

«В ходе мониторинга мы обнаружили много недостатков не только на старых площадках, но и на новых, современных. Возможно, это говорит о том, что материалы, из которых сделано игровое оборудование, не всегда пригодны для наших климатических условий и не выдерживают морозов, — заявила Карина Гаджиева, участник команды «Молодежка ОНФ» в Югре, активист регионального штаба Народного фронта. — Обо всех выявленных нарушениях будет направлена информация в администрацию города и прокуратуру. Важно, чтобы они были оперативно исправлены, а устаревшие конструкции демонтированы и заменены на новые».

Одним из примеров недобросовестного отношения к детскому здоровью стала площадка, расположенная во дворе дома 11 по улице Мечникова. Набор из сломанных качелей и тренажеров, ржавые металлические поверхности и покосившаяся конструкция песочницы явно вызвала возмущение проверяющих, ведь на этой площадке играют дети всех близлежащих домов.

Песок и щебенка не менялась на детской площадке дома по улице Декабристов, 6 уже больше 12 лет. А еще из качелей и прочих сооружений для детских игр здесь торчат опасные болты.

Если случайно упасть, занимаясь воркаутом на специальной площадке, которая находится во дворе домов 7 и 9 на улице Дружбы, можно проститься с жизнью. Причина тому — бетон для укрепления конструкций, который сильно выступает над поверхностью земли.

На площадке, расположенной на проспекте Мира, 55 нашли огромные булыжники из бетона, а также битое стекло, бетонную крошку и другой мусор в песке. Помимо этого, здесь находятся неустойчивые качели без сидений и горка с опасным спуском.

А насколько безопасны детские площадки в вашем дворе? Делитесь мнением в опросе siapress.ru и комментариях к материалу.

Фото onf.ru.